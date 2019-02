畢業生面試慘遭羞辱2hrs　她霸氣公開黑幕…CEO急道歉

▲布蘭德直接公開企業名稱。(圖/翻攝自推特/@oliviaabland)



國際中心/綜合報導

英國22歲剛畢業的新鮮人布蘭德(Olivia Bland)日前到一家科技公司面試,然而,在2小時的面談過程中,她感覺自己被極盡羞辱,便將這段經歷分享至推特,呼籲其他求職者別踩雷。該家企業的執行長迪恩(Craig Dean)事後則趕緊道歉,不過仍止不住網友的怒火。

布蘭德所應徵的公司位於奧爾德姆(Oldham),她寫道,迪恩一直想要嚇唬她,並不斷主張自己的權力,想要壓迫年輕女性。面試開始前,迪恩就先瀏覽布蘭德的Spotify帳戶,還挑剔對方的音樂品味有問題。

迪恩問了很多無關工作的問題,接著大肆批評這位女求職者的自傳,從頭到尾都不滿意,又說對方是「低成就的人」(underachiever)。布蘭德事後氣憤寫道,「他告訴我,我所做的一切都是錯誤的,包括我的坐姿、肢體語言,他用盡一切來攻擊我。」她還發現,其他求職者也留過類似的評論,很明顯她不是第一位受害者。

Yesterday morning I had a job interview for a position at a company called Web Applications UK. After a brutal 2 hour interview, in which the CEO Craig Dean tore both me and my writing to shreds (and called me an underachiever), I was offered the job. This was my response today. pic.twitter.com/gijDpsEVHY