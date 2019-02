快訊／怪男持刀「炸彈威脅」旅客尖叫逃　澳洲布里斯本機場急封鎖！

▲澳洲布里斯本機場。(圖/翻攝自布里斯本機場臉書)

國際中心/綜合報導



澳洲的布里斯本機場(Brisbane airport)2日晚間突然封鎖並且撤離人群。據了解,昆士蘭警方當下宣布,現場有「緊急情況」,因為機場內有一名男子持刀,並聲稱有炸彈威脅,而在緊急狀況解除後,男子已被逮捕,現在沒有任何公眾或警察受傷。

綜合外媒報導,目擊旅客Sherryn Hollioake事發後在推特發文表示,當時有很多人在狂奔並且大聲尖叫。布里斯本機場則在官方推特發文指出,聯邦警察目前已在處理安全問題,他們希望能盡快恢復正常營運。



目擊的遊客尼克謝拉德則在自己的推特上說,當時有一名男子在辦理登機手續時拿出一把刀。警方則表示,目前沒有任何證據表明「這起國際機場的事件與恐怖主義有關」。

報導更指出,當地聯邦警察與昆士蘭警察已經進駐現場,對機場進行封鎖與撤離人群,連機場的列車也被迫停駛。昆士蘭警方在推特上則表示,建議附近民眾要遠離機場。

#ALERT BRISBANE AIRPORT UPDATE; Specialist police have taken a man into custody. Police are currently conducting clearance searches of the International Terminal. No reported injuries to any members of the public or police. PSPA -emergency declaration remains in place. #alert