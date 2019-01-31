影／他拍抖音徒手抓「藍圈章魚」把玩！　毒性高達氰化鉀850倍

▲藍圈章魚。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

一名大陸遊客近日到澳洲名迪海灘遊玩時，竟徒手抓起一隻被稱為「世界第三毒」的藍圈章魚（blue-ringed octopus）來把玩，更拍下影片上傳「TikTok」稱「好漂亮的章魚」。許多網友見狀紛紛留言表示「這是劇毒的章魚！」、「這可能要了你的小命」、「很幸運你還活著」、「我納悶樓主還健在嗎」。

影片顯示，這名大陸遊客在海灘上徒手撈起一隻身上散布藍色圓點的棕黃色章魚，並在手上持續把玩了10秒鐘，才讓牠緩緩爬回水中。影片曝光後，不少外國網友替這名遊客捏了一把冷汗；還有人批評他「無知」、「玩命」，「運氣真好，牠咬你一口便沒命了」。

▲藍圈章魚的毒液足以殺死眾多成年人。(圖／取自維基百科)

有網友認出這隻章魚正是「澳洲十二金剛」（澳洲12種有致命劇毒或具攻擊性生物），與澳洲太攀蛇（Coastal taipan）及澳洲箱型水母（Box Jellyfish）齊名。此外，藍圈章魚又稱豹紋章魚，猛烈的毒性可達氰化鉀（山埃）的850倍以上，比眼鏡蛇還要強，雖然只有一顆高爾夫球大，但一隻約10厘米大的牠足以在數分鐘內殺死26名成年人，且目前沒有解毒劑（血清）可救治。

有專家指出，藍圈章魚屬於劇毒海洋生物之一，以金黃色為主，中間有藍色的圈狀紋理，紋理還會忽明忽暗；牠雖然性情溫馴，但受到激怒時（例如被騷擾、攻擊，或潛水客沒有留意）也會螫咬人。專家進一步指出，市民若不幸被螫咬，應立即按住傷口，施以人工呼吸，並持續數小時至傷者能自行呼吸為止！如果能撐過24小時，存活的機率就非常大。

▼大陸遊客徒手抓藍圈章魚，並稱「好漂亮的章魚」。（影片／翻攝TikTok／Alan 阿麟）