　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／他拍抖音徒手抓「藍圈章魚」把玩！　毒性高達氰化鉀850倍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼藍圈章魚。（圖／CFP）

▲藍圈章魚。（圖／CFP）

 大陸中心／綜合報導

一名大陸遊客近日到澳洲名迪海灘遊玩時，竟徒手抓起一隻被稱為「世界第三毒」的藍圈章魚（blue-ringed octopus）來把玩，更拍下影片上傳「TikTok」稱「好漂亮的章魚」。許多網友見狀紛紛留言表示「這是劇毒的章魚！」、「這可能要了你的小命」、「很幸運你還活著」、「我納悶樓主還健在嗎」。

影片顯示，這名大陸遊客在海灘上徒手撈起一隻身上散布藍色圓點的棕黃色章魚，並在手上持續把玩了10秒鐘，才讓牠緩緩爬回水中。影片曝光後，不少外國網友替這名遊客捏了一把冷汗；還有人批評他「無知」、「玩命」，「運氣真好，牠咬你一口便沒命了」。

藍圈章魚(藍環章魚)的毒液足以殺死眾多成年人。(圖／取自維基百科)

▲藍圈章魚的毒液足以殺死眾多成年人。(圖／取自維基百科)

有網友認出這隻章魚正是「澳洲十二金剛」（澳洲12種有致命劇毒或具攻擊性生物），與澳洲太攀蛇（Coastal taipan）及澳洲箱型水母（Box Jellyfish）齊名。此外，藍圈章魚又稱豹紋章魚，猛烈的毒性可達氰化鉀（山埃）的850倍以上，比眼鏡蛇還要強，雖然只有一顆高爾夫球大，但一隻約10厘米大的牠足以在數分鐘內殺死26名成年人，且目前沒有解毒劑（血清）可救治。

有專家指出，藍圈章魚屬於劇毒海洋生物之一，以金黃色為主，中間有藍色的圈狀紋理，紋理還會忽明忽暗；牠雖然性情溫馴，但受到激怒時（例如被騷擾、攻擊，或潛水客沒有留意）也會螫咬人。專家進一步指出，市民若不幸被螫咬，應立即按住傷口，施以人工呼吸，並持續數小時至傷者能自行呼吸為止！如果能撐過24小時，存活的機率就非常大。

▼大陸遊客徒手抓藍圈章魚，並稱「好漂亮的章魚」。（影片／翻攝TikTok／Alan 阿麟）

ET快訊
渣男「為1支鑰匙」鐵鎚砸斷女友手　拖隔天送醫竟瞎掰車禍
司機顧玩手機沒剎車！2台男澳洲送Uber Eats遭公車追撞
母女劫財囚禁8小時強拍裸照！狼老闆、移工雙雙被起訴
屏東沒人要去！前輩開價「月薪+5萬」他1個問題引暴動

關鍵字：澳洲,藍圈章魚,名迪海灘,劇毒章魚,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北大碩士辭白領工作送外賣　「逃離生活失敗感」自白爆紅

熬過月夜-190度低溫　嫦娥四號、月兔二號成功「起床」繼續探測

影／他拍抖音徒手抓「藍圈章魚」把玩！　毒性高達氰化鉀850倍

影／想撿鞭炮炸魚...屁孩三度灼傷　慘變黑碳臉＋香腸嘴

貨船機艙失火被困江蘇外海！　直升機「17分鐘救11名船員」

科創板細則／未盈利企業上市　單日漲跌幅放寬至20％

16歲學霸獲「最美中學生」稱號　小六就進西洋棋國家隊！　

緩解雙方外交關係　CBC：加拿大正考慮派特使前往中國

未滿16歲偷iPhone爽賺91萬　14歲男囂張嗆警：還能再偷400天

《延禧》、《如懿傳》等宮鬥劇遭停播！各衞視都收到「上級通知」

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

北大碩士辭白領工作送外賣　「逃離生活失敗感」自白爆紅

熬過月夜-190度低溫　嫦娥四號、月兔二號成功「起床」繼續探測

影／他拍抖音徒手抓「藍圈章魚」把玩！　毒性高達氰化鉀850倍

影／想撿鞭炮炸魚...屁孩三度灼傷　慘變黑碳臉＋香腸嘴

貨船機艙失火被困江蘇外海！　直升機「17分鐘救11名船員」

科創板細則／未盈利企業上市　單日漲跌幅放寬至20％

16歲學霸獲「最美中學生」稱號　小六就進西洋棋國家隊！　

緩解雙方外交關係　CBC：加拿大正考慮派特使前往中國

未滿16歲偷iPhone爽賺91萬　14歲男囂張嗆警：還能再偷400天

《延禧》、《如懿傳》等宮鬥劇遭停播！各衞視都收到「上級通知」

北大碩士辭白領工作送外賣　「逃離生活失敗感」自白爆紅

中職／彭政閔還想再打但中職只有4隊　記者會訪談全文

空姐被噁洋男強逼幫脫褲、擦屁股　長榮明天開記者會說明

36年光陰掰！最後1年在「南門市場」辦年貨　之後砍掉重練

旅客違規攜帶肉品數量大幅下降　農委會公布3大關鍵

等了一年半！NU’EST更新「旼炫自拍照」　粉淚崩：歡迎回家

豬年營建署重大政策　吳欣修：擴大政府主導都更量能！

《Signal信號》編劇家預告第二季：希望今年內就能播

胖了也沒人發現！　MAMAMOO華莎一天吃5餐：吃到吐為止

葉元之轟：侯友宜好感度榜首　「新任局長」卻不接地氣沒企圖心

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

大陸熱門新聞

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

30歲女腹痛送急診　醫生：妳懷..

畢業13年後變老闆！他收錢把「..

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流..

媽媽殯儀館工作　老師竟要全班排..

影／胚「飛零機」？　專家：高度..

2018大陸智慧手機出貨衰退　..

福建：擬透過海底電纜向金馬供電

《延禧》等宮鬥劇遭衛視停播

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

福建想供電　楊鎮浯團隊：僅談到..

人肉九宮格火鍋溫泉　與「蔬果共..

「新四通」先拚兩通　福建狂打民..

CNN：美「圍堵華為」行動難實..

更多熱門

相關新聞

紐西蘭拒絕選邊站：委內瑞拉自己決定

委內瑞拉政局動盪，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）自行宣布為「臨時總統」以推翻總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。美國、英國、加拿大，以及許多拉美國家均支持瓜伊多，不過遠在大洋洲的紐西蘭表示，拒絕選邊站，也不會承認任何一方。紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）指出，國家必須透過自由、公平的選舉來決定自身的未來。

年薪900萬　紐航這職缺竟請不到人

澳洲北部成群乳牛被洪水沖到海上漂

結婚70年　夫妻手牽手同時離世

衰男遭「斧頭怪女」砍臉　慘動整形手術重建

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

必知五月天10件事　第1點超多人錯

網問「28歲男人」該有什麼成就？

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面