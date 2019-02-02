快訊／台南女子分屍案！30歲男友有逃亡之虞　檢察官裁定羈押禁見

▲涉嫌殺害張姓女友，並將其分屍棄屍的吳姓男友，遭台南地院裁定准予以羈押並禁止接見通信。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官吳梓榕偵辦張姓女子遭吳姓男友勒死分屍案，於2月2日晚上向台南地院聲押兇嫌，經台南地院召開羈押庭審理，於深夜11時許，羈押庭以被告涉犯侵害屍體及殺人重罪，有串證、逃亡之虞，准予以羈押並禁止接見通信。

台南地檢署檢察官吳梓榕偵辦張姓女子失蹤案，指揮台南市警一分局專案小組，調閱相關資料，清查勾稽比對後，認其同居30歲吳姓男友涉嫌重大，於2月1日逕行拘提吳嫌，並搜索其居所，發現張姓女子屍體業已遭分屍。

經相驗並訊問後，認吳嫌涉犯殺人、損壞屍體罪嫌疑重大，所涉殺人罪嫌屬最輕本刑為有期徒刑5年以上重罪，且有逃亡、滅證之虞及滅證的事實，向法院聲請羈押禁見。南檢並請財團法人犯罪被害人保護協會台南分會人員，啟動與張姓女子家屬聯繫，關懷慰問、協助殯葬事宜及致贈慰問金，轉介相關單位提供法律、經濟等扶助。

檢方認為凡是對於（前）配偶、（前）同居人、（曾）有親密關係未同居伴侶或其他家庭成員有身體、精神、經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害，均屬家庭暴力行為，南檢均極重視而積極查辦，並兼顧柔性司法保護，與台南市家庭暴力防治中心協力合作，結合民間社福團體，為減少家庭暴力行為一起努力。