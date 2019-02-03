　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

應訊極度冷靜！一句「你有去洗車喔」破心防　陽光男坦承分屍女友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吳茂騰懷疑張姓女友劈腿，兩人爭吵後，吳男竟徒手勒斃張女，再持鋼鋸將她鋸成6大塊後棄屍 。

圖文／鏡週刊

42歲的張姓女子，1月8日遭男友吳茂騰（30歲）勒斃，持手弓鋸支解成7大塊，死狀甚慘，但當警方找上吳嫌時，他極度冷靜，這反而讓專案人員認為，張女凶多吉少，因為知道女友失蹤多日而不焦急，不是人被他藏起來，就是早知她已經死了，但警方早雖鎖定吳嫌犯案，卻欲擒故縱，直到昨日找到張女座車，再度拘提吳嫌，一句：「你有去洗車喔！」突破他的心防，吳嫌終於坦承殺人分屍，檢方聲押獲准。

專案小組指出，吳茂騰殺害大他12歲、在酒店上班的同居女友，徒手勒斃後，持手弓鋸支解成7大塊，再分裝在3個大垃圾袋棄置草叢，女友內臟疑似遭野狗啃咬，僅剩下膀胱與子宮，死狀甚慘！

吳嫌以手弓鉅將女友支解成7大塊。（警方提供）

▲吳茂騰花60元買鋸子，將張女屍身切成7大塊後棄屍。

一開始，警方還未確定張女已經死亡，歸仁分局調查失蹤人口時，曾傳訊吳嫌，可是他態度冷靜，說話慢條斯理，眼神不閃爍、不躲避，這種冷靜得反常的態度，警方非但不認為他是「不做虧心事」而理直氣壯，反而認為有鬼！歸仁分局防治組組長張世儒說：「得知同居女友失蹤，竟不焦慮，若人不是被你藏起來，就是你早已經知道她死了」！

此外，整整一個多小時的筆錄訪談，全程錄影，但吳嫌面對攝影機，面不改色，目光直視員警，當提及「死亡」「被殺害」等關鍵字，嫌犯眼神不但沒有閃躲，還刻意擺出神情自若的樣子。專案人員說：「他在硬ㄍ一ㄥ，張女可能凶多吉少」！

不過，也不能僅憑異於常人的冷靜，就認為他說謊，警方故意詢問幾個早已經知道答案的問題，例如：死者出入境、車籍ETC和停車場紀錄等資料，這8個設計好的問題，目的在測試他是否說謊，果然，吳嫌不知警方已經查得這麼多，鬼話連篇，還都有邏輯連貫。

但警方知道他在扯謊，因為凶嫌母親明明透露他一年多沒回家，他卻故意掩飾與死者同居的事實，謊稱都住家裡，撇得一乾二淨，此外，警方早已經掌握他駕駛死者車子的影像，認定就是他犯案，但還沒找到車子，為了不打草驚蛇，由歸仁分局放他回去，並由一分局接手偵辦。

警方欲擒故縱，讓吳嫌以為自己的冷靜應付過去了，經過跟監、同時另一組人找到張女座車，證實吳嫌以張女座車運屍、棄屍，於是再度拘提吳嫌，專案小組一句：「你有去洗車喔」！拆穿他的謊言，同時也突破其心防，他終於坦承殺人分屍，昨天（2日）訊後檢察官聲請收押禁見獲准。


更多鏡週刊報導
【姐弟戀殺人分屍】勒斃女友伴屍10小時　台南分屍案滅證畫面曝光
【姐弟戀殺人分屍】陽光男專找姐弟戀　分屍後還鎮靜上班
【姐弟戀殺人分屍】陽光男孩竟殺人分屍　棄屍地與「井口真理子」同一地點

ET快訊
抽中450萬！郭小姐「忙修行李箱」沒空領：不要了
沒人讓座！脊椎碎裂女台中→桃園站全程　只靠背架支撐
男摩鐵性侵18歲女網友　還嫌「下面太臭」：不該射進去

關鍵字：鏡週刊,台南,吳茂騰

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東馬偕轉診花蓮慈濟　救護車遭休旅車撞上翻轉90度

正妹隱身網路揪簽賭海撈4700萬　警揭螢幕後真相讓賭客驚呆

應訊極度冷靜！一句「你有去洗車喔」破心防　陽光男坦承分屍女友

野柳岬瘋狗浪捲釣客落海　失蹤釣客遺體尋獲

監獄一霸「換房遭拒」鐵拳怒轟管理員　還拿鉛筆猛刺他左手

下班尖峰車輛拋錨…龐大車流呼嘯而過　大力士警幫推車解困

毒駕男逢甲商圈囂張猛叭狂飆　拒警攔查倒車「自卡」人行道　

糗！跟朋友借保時捷「撞到面目全非」　駕駛小年夜賠慘了

豬肉攤切肉連帶切斷自己右食指　婦人忍痛拾斷指急送醫

85歲色翁賣房驚見G奶女房仲　竟襲胸還嗆：摸一下又不會怎樣！

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

台東馬偕轉診花蓮慈濟　救護車遭休旅車撞上翻轉90度

正妹隱身網路揪簽賭海撈4700萬　警揭螢幕後真相讓賭客驚呆

應訊極度冷靜！一句「你有去洗車喔」破心防　陽光男坦承分屍女友

野柳岬瘋狗浪捲釣客落海　失蹤釣客遺體尋獲

監獄一霸「換房遭拒」鐵拳怒轟管理員　還拿鉛筆猛刺他左手

下班尖峰車輛拋錨…龐大車流呼嘯而過　大力士警幫推車解困

毒駕男逢甲商圈囂張猛叭狂飆　拒警攔查倒車「自卡」人行道　

糗！跟朋友借保時捷「撞到面目全非」　駕駛小年夜賠慘了

豬肉攤切肉連帶切斷自己右食指　婦人忍痛拾斷指急送醫

85歲色翁賣房驚見G奶女房仲　竟襲胸還嗆：摸一下又不會怎樣！

球球超會跑！辦公室小貓「揹逗貓棒」逗自己　網讚：這招好方便

太空人一時手滑…撥出電話「911」　NASA基地嚇壞了！

酒駕朝「故意殺人」修法　卓榮泰贊同：具有殺人的不確定故意

豬年春晚最後一次彩排結束！　媲美北京奧運開幕式

熟女感情受挫17樓頂尋短　 勇警消博命捉住衣袖合力拉回

擁2千年歷史！埃及出土50具「中產階級家庭」木乃伊　藏4座古墓中

威力掃蕩易犯罪熱點　善警查獲逃逸外勞及毒品

台東馬偕轉診花蓮慈濟　救護車遭休旅車撞上翻轉90度

正妹隱身網路揪簽賭海撈4700萬　警揭螢幕後真相讓賭客驚呆

疏運春節連假爆多人潮　台鐵加開「實名制」班車

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

一碗麵5兄妹長大了　2019年..

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡..

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱..

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟..

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才..

即／高雄草衙道傳男子墜樓　搶救..

神婆割喉放血作法　幼貓慘死後院

快訊／台中婦墜蓄水池　救起已亡

惡狼性侵18歲嫩妹　還嫌：妳X..

女子醉後找人攙扶　　自認有詭撂..

酒駕還吞安眠藥　男奪2命：沒印..

養40隻毛孩全消失　詭異神婆真..

法務部著手研擬　酒駕致死可判死

奪命畫面曝光！酒駕3犯逆撞8車..

更多熱門

相關新聞

不能回娘家？　大年初一10大禁忌　做了恐衰整年

金豬年來了！農曆新年是中國人最重視的節日，想在大年初一討個好彩頭，迎接新的一年好運到，傳統上許多習俗和禁忌不可不知。

組「Q毛助選團」郭國文兒子拜票

過年追劇「男男CP」飄點腐味正港好

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

台南女子分屍案　兇嫌裁定收押禁見

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

即／酒駕害死多人　法務部說話了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛回日本

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面