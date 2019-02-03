應訊極度冷靜！一句「你有去洗車喔」破心防　陽光男坦承分屍女友

▲吳茂騰懷疑張姓女友劈腿，兩人爭吵後，吳男竟徒手勒斃張女，再持鋼鋸將她鋸成6大塊後棄屍 。

圖文／鏡週刊

42歲的張姓女子，1月8日遭男友吳茂騰（30歲）勒斃，持手弓鋸支解成7大塊，死狀甚慘，但當警方找上吳嫌時，他極度冷靜，這反而讓專案人員認為，張女凶多吉少，因為知道女友失蹤多日而不焦急，不是人被他藏起來，就是早知她已經死了，但警方早雖鎖定吳嫌犯案，卻欲擒故縱，直到昨日找到張女座車，再度拘提吳嫌，一句：「你有去洗車喔！」突破他的心防，吳嫌終於坦承殺人分屍，檢方聲押獲准。

專案小組指出，吳茂騰殺害大他12歲、在酒店上班的同居女友，徒手勒斃後，持手弓鋸支解成7大塊，再分裝在3個大垃圾袋棄置草叢，女友內臟疑似遭野狗啃咬，僅剩下膀胱與子宮，死狀甚慘！

▲吳茂騰花60元買鋸子，將張女屍身切成7大塊後棄屍。

一開始，警方還未確定張女已經死亡，歸仁分局調查失蹤人口時，曾傳訊吳嫌，可是他態度冷靜，說話慢條斯理，眼神不閃爍、不躲避，這種冷靜得反常的態度，警方非但不認為他是「不做虧心事」而理直氣壯，反而認為有鬼！歸仁分局防治組組長張世儒說：「得知同居女友失蹤，竟不焦慮，若人不是被你藏起來，就是你早已經知道她死了」！

此外，整整一個多小時的筆錄訪談，全程錄影，但吳嫌面對攝影機，面不改色，目光直視員警，當提及「死亡」「被殺害」等關鍵字，嫌犯眼神不但沒有閃躲，還刻意擺出神情自若的樣子。專案人員說：「他在硬ㄍ一ㄥ，張女可能凶多吉少」！

不過，也不能僅憑異於常人的冷靜，就認為他說謊，警方故意詢問幾個早已經知道答案的問題，例如：死者出入境、車籍ETC和停車場紀錄等資料，這8個設計好的問題，目的在測試他是否說謊，果然，吳嫌不知警方已經查得這麼多，鬼話連篇，還都有邏輯連貫。

但警方知道他在扯謊，因為凶嫌母親明明透露他一年多沒回家，他卻故意掩飾與死者同居的事實，謊稱都住家裡，撇得一乾二淨，此外，警方早已經掌握他駕駛死者車子的影像，認定就是他犯案，但還沒找到車子，為了不打草驚蛇，由歸仁分局放他回去，並由一分局接手偵辦。

警方欲擒故縱，讓吳嫌以為自己的冷靜應付過去了，經過跟監、同時另一組人找到張女座車，證實吳嫌以張女座車運屍、棄屍，於是再度拘提吳嫌，專案小組一句：「你有去洗車喔」！拆穿他的謊言，同時也突破其心防，他終於坦承殺人分屍，昨天（2日）訊後檢察官聲請收押禁見獲准。



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