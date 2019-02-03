組「Q毛助選團」　郭國文兒子另類拜票

▲「我爸爸是郭國文，請您投他一票」。帶著彩色Q毛帽的年輕人，是民進黨台南立委補選候選人郭國文的兒子郭哲維。（圖／郭國文競選辦公室提供，以下同）

地方中心／綜合報導



「我爸爸是郭國文，請您投他一票」。帶著彩色Q毛帽的年輕人，是民進黨台南立委補選候選人郭國文的兒子郭哲維。趁著寒假期間，邀朋友組成「Q毛助選團」在善化、新市、南科區等各個車站為郭國文拉票，用他自己的方法，要為他的爸爸拉票加油。

郭哲維說，上次幫爸爸助選是在國小時候，那時是台南合併後的第一屆議員選舉，總是跟在爸爸、媽媽的身旁和隊伍一起掃街拜票。這次是他主動邀請朋友，以「Q毛助選團」的造型為爸爸拉票。郭哲維笑著說，因為Q毛的假髮很可愛也反差大，在路上看到很吸睛能讓更多人注意到，所以才興起了「Q毛助選團」的念頭。

郭哲維說著，記憶中父親的身影，是每天早出晚歸的四處奔走，為的是他執著的政治理念與公眾事務，在他的心中，爸爸就是他的英雄。每天能和父親相處的期間，就只有他晚上回家後的一個多小時，父子之間的話題，從學運世代到街頭抗爭的原因，也從台灣與中國的關係，聊到現在，怎麼幫台南的農業拼出新市場、新未來。

郭哲維也說到，他知道父親在做正確的事情，所以當自己有能力之後，也希望能出力幫忙，因此除了「Q毛助選團」外，他還打算利用的時間，實際去了解台南的農作情形，希望能成為爸爸的助手，就像是成為「自己的英雄」的助手一樣。