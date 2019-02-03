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社會 社會焦點 保障人權

分屍魔劈4女全是姊姊！苦情女遭殺「60元鋸子切7塊」　狗啃內臟僅剩膀胱子宮

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社會中心／綜合報導

台南驚傳情殺分屍案，30歲的吳姓嫌犯外表陽光斯文，但卻是個花心的冷血男，不但在外連劈4女，且還疑似「只愛大姊姊」，交往對象年紀都比他大上許多；1月8日晚間，吳嫌與曾在酒店上班的女友張女（42歲）發生爭吵，竟狠心將其勒殺，翌日還花了60元買鋸子將張女屍身切成7大塊後棄屍，手段極其兇殘。檢方訊問後認定吳嫌所涉為最輕本刑5年以上之殺人重罪，且有逃亡滅證之虞，依法聲請羈押禁見獲准。

▲涉嫌殺害張姓女友，並將其分屍棄屍的吳姓男友，遭台南地院裁定准予以羈押並禁止接見通信。（圖／記者林悅翻攝）

▲吳嫌殺害、分屍女友，晚間遭法官裁准羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，張女透過交友軟體與吳嫌結識、交往，原本在酒店上班的她，還一度為愛金盆洗手，生活全靠著老本度日，不料她以為遇到的真愛，卻是個陰險冷血的人魔。

「她感嘆一輩子都無法脫離紅塵！」張女友人透露，在2人交往不久後，張女旋即發現吳嫌時常藉故推託約會，懷疑男友腳踏兩條船，2人感情因此產生裂痕，張女生前還曾找好友談心，討論該如何與吳嫌分手，沒想到這段戀情還來不及斬斷，就已慘遭吳嫌毒手，死於非命。

▲死者張女的臉書上，只有張女個人生活照，並分享兒子生日的喜悅，也看不到與吳嫌間的交往互動關係。（圖／翻攝自張女臉書）

▲張女懷疑男友劈腿，生前曾找好友談心，早有意分手結束戀情。（圖／翻攝自張女臉書）

警方表示，無男是螺絲工廠作業員，外型斯文陽光，談吐彬彬有禮，在與張女交往後同居在台南市東區崇明十三街大樓，1月8日晚間，吳嫌因不滿張女外出赴酒客邀約，醋勁大發爆發激烈口角，吳嫌怒不可遏，徒手將張女勒斃；但眼見自己殺人的吳嫌，思緒卻異常冷靜，翌日還外出到商店花了60元買短鋸，隨後回到同居處浴室將張女屍體肢解成7大塊，並分成3大袋裝入透明整理箱，再開著張女的車外出棄屍。

▲警方查出吳嫌所購買作案同款式的鋸子。（圖／記者林悅翻攝）

▲吳嫌在徒手勒殺女友後，翌日還花了60元買鋸子將其分屍（圖為同款式鋸子／記者林悅翻攝）

張女兒子多日連絡不上母親，心中起疑，因此1月24日晚間前往台南市警一分局報案，警方經深入調查後研判張女並非是單純失蹤，可能已經遇害，因此成立專案小組調查，鎖定涉有重嫌的吳嫌開始跟監。

在警方調查殺人案、跟監吳嫌的過程中，還意外發現他除了與張女交往外，還同時另外劈腿4女，且吳嫌疑似熱衷於「姊弟戀」，交往中的女友全是年紀比他大上許多的「姊姊」，男女關係相當紊亂複雜；且在張女失蹤後的這段期間，吳嫌全推託不知情，臉上表情仍相當平靜，絲毫不見任何恐慌、心虛，平時仍然照常上下班，流連各個女友住處過夜貪享溫柔。

▲ 吳嫌臉書上PO文不多，少數幾張照片所呈現都是自己陽光斯文的形象照，沒想到真實的吳嫌是冷血兇殘的殺人分屍兇手。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

▲張嫌外表陽光斯文，談吐舉止相當有禮，但卻是個花心的陰險冷血男。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

在掌握確切證據後，警方於1日晚間於其中一名女友住處將吳嫌拘提到案，當下見到警方上門，吳嫌女友不明就裡，還護航男友質問警方「為什麼要抓他？」絲毫不知身旁這位斯文男友就是冷血的分屍殺人魔。

事後檢警循著吳嫌的說詞找到張女屍體，檢察官施胤弘表示，經初步相驗，發現張女舌骨右側有明顯骨折，大概可以確定是遭到「徒手絞殺」，且張女遺體遭棄屍已久，因天氣因素部分部位已經蠟化，內臟更只剩下膀胱與子宮，推測可能遭野狗咬走啃食。

檢警在訊問後，認為吳嫌涉犯殺人、毀損屍體罪嫌重大，且所涉為最輕本刑有期徒刑5年以上重罪，有逃亡、滅證之虞及滅證事實，向法院聲請羈押禁見後獲准，目前全案正深入調查中。

▼張女被支解成7塊後棄置草叢，且疑似遭到野狗啃食，內臟幾乎全不見，只剩下膀胱與子宮。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 台南驚爆分屍案！姊弟戀變調　男勒死女友肢解棄草叢 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 台南驚爆分屍案！姊弟戀變調　男勒死女友肢解棄草叢 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 台南驚爆分屍案！姊弟戀變調　男勒死女友肢解棄草叢 。（圖／記者林悅翻攝）

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關鍵字：分屍,台南,內臟,子宮

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