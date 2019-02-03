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台南正統鹿耳門聖母廟迎春節　花火迎春熱鬧滾滾

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▲台南市正統鹿耳門聖母廟公布農曆正月起「2019己亥金豬年新春嘉年華」活動，主委王明義，歡迎大家來拜媽祖祈福走春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市正統鹿耳門聖母廟公布農曆正月起「2019己亥金豬年新春嘉年華」活動，主委王明義，歡迎大家來拜媽祖祈福走春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市正統鹿耳門聖母廟公布農曆正月起「2019己亥金豬年新春嘉年華」活動，主委王明義，歡迎大家來拜媽祖、安太歲、點光明燈、文昌燈、過七星平安橋、摸春牛、求月老，及2月16日登場的「2019花火迎春」活動，預計將湧現百萬觀光人潮，High翻聖母廟！

▲台南市正統鹿耳門聖母廟公布農曆正月起「2019己亥金豬年新春嘉年華」活動，主委王明義，歡迎大家來拜媽祖祈福走春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟主委王明義說，今年農曆年假為9天，聖母廟精心籌備「新春嘉年華」系列活動，其中包括：安太歲保平安、啟點寶蓋蓮花光明燈、文昌燈、過七星平安橋解厄大法會、參拜60甲子元辰殿（生肖轉運石盤）、鑽轎下、美食年貨大街、摸春牛、乘坐牛車遊聖母廟、敲響開運鐘及往年備受矚目的「煙火蜂炮」活動，將在2月16日登場，交互施放絢麗國際高空煙火及精彩蜂巢炮，屆時騰空飛射的煙火，漫天閃亮火花，將營造台江不夜城。

「鞭打春牛」是與中國農業生產有關的一個傳統習俗，據說已有3千年歷史。立春是農曆24節氣的第一個節氣，標誌春天的來臨「一年之計在於春」，在立春這一天，鞭打用泥土塑成的春牛，就是象徵一年農耕的開始，農業是中國立國之本，所以無論官民，對這個儀式都非常重視。

　相傳早在周朝，周天子就命地方官員在立春這一天舉行鞭春牛儀式，焚香祭拜，並讓侍從打扮成象徵豐收的勾芒之神，用鞭打土牛，並勸農民努力耕作。

　歷代皇帝都很重視這個農耕儀式，西漢文、景二帝更率領郡臣舉行隆重的鞭春牛儀式，並且親自開耕以表示對農業重視。到明清時期，儀式更為盛大。在立春前一天，大小官員都要身穿紅色官服，鑼鼓喧天迎接勾芒神及土牛。然後在立春當天抬到皇宮，向皇帝祝賀新春，再進行鞭春牛儀式。

在民間，也流行鞭打春牛的活動，有些地方在鞭春牛儀式後將土牛打碎，農民爭相搶奪土牛泥土，並將泥牛土撒入自家田地，認為這樣可以使來年獲得五穀豐收！

　己亥春牛於春節期間擺放在聖母廟五王殿前，供善信摸春牛討吉利，如「摸牛頭、兒孫會出頭」、「摸牛嘴、大富貴」、「摸牛腳、家貨吃沒乾」、「摸牛尾、剩家貨」、「摸牛耳、吃百二」、「摸春牛、 年年有餘」。

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關鍵字：台南,鹿耳門,聖母廟,春節,花火迎春

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