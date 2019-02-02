宜蘭捕龍蝦舢舨擱淺　漁民獲救「老爸破涕為笑」

▲▼宜蘭陳姓漁民出海捕龍蝦，舢舨受困宜蘭南方澳內埤海邊礁石區，經空勤總隊直升機吊掛被順利救出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭陳姓漁民，2日上午，出海捕龍蝦，突然一陣大浪襲來，舢舨受困宜蘭南方澳內埤海邊礁石區，他一度想把舢舨船推到海上，卻又被打上岸，過程中腳踝受傷，受困礁石30分鐘後，被救難人員順利將吊掛送醫，而一度擔心兒子情況的陳父也破涕為笑。。

警方調查，43歲陳姓漁民，2日清晨4時許出海捕龍蝦，原本風平浪靜的海面，到了早上7、8時許，風浪增大，突然一陣大浪襲來，將舢舨、人打上宜蘭南方澳內埤海邊礁石區礁石，當時正在附近搜尋日前翻覆於南方澳豆腐岬的舢舨船船長的漁會理事長蔡源龍，及總幹事陳春生獲知後立刻前往搜尋，並請海巡隊派船救人，但因陳男擱淺處屬礁石區，且當時風浪大，船隻無法靠近，隨後由空勤總隊直升機吊掛。



上午10時許，空總直升機降落蘇澳鎮南安國中操場，陳姓漁民被送往博愛醫院救治。



陳男表示，十多年前他也曾發生過一次海難，而這次在農曆春節前發生，靠著救援人員即時救援，幸運獲救。而當時聽到兒子受困的陳父一度焦急哭了，直到聽到兒子平安獲救，才破涕為笑，並感謝救援人員。