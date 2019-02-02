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林姿妙關切春節交通　勘查蘇澳海山西路拓寬工程

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▲▼宜蘭縣長林姿妙關心春節交通疏導整備情形，1日前往蘇澳海山西路拓寬工地現勘。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙關心春節交通疏導整備情形，1日前往蘇澳海山西路拓寬工地現勘。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙關心農曆春節交通疏導整備情形，1日特地前往蘇澳海山西路拓寬工地現勘，期勉主辦工程機關內政部營建署，加速趕辦「蘇澳鎮新馬地區第17號路（海山西路）拓寬工程」，期能在春節期間完整發揮交通功能，並特別指示縣府交通處及警察局務必做好縣內春節交通疏導計畫，盡可能降低春節連假之交通衝擊。

▲▼宜蘭縣長林姿妙關心春節交通疏導整備情形，1日前往蘇澳海山西路拓寬工地現勘。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙關心春節交通疏導整備情形，1日前往蘇澳海山西路拓寬工地現勘。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府表示，有鑑於蘇花改目前未能與國道5號銜接，加上蘇澳至東澳段通車影響，春節期間往返花東與台北間之過境車流，都將進入蘇澳市區加劇蘇澳地區交通衝擊。為解燃眉之急，銜接國道5號蘇澳交流道的海山西路必需發揮交通功能，否則將形成蘇澳地區嚴重交通瓶頸。

而海山西路目前尚在施工，預計4月才能完工。為此，縣長林姿妙前往勘查，並期勉營建署趕辦，將能提供車輛通行的部份，依標準完成先行開放通行；另相關標線、路燈照明及號誌運作等也能同步啟用。

另縣府將持續請中央盡速闢建國道5號銜接蘇花改高架路段，根本解決過境車流壅塞於蘇澳市區問題。並加速推動蘇花改東澳至南澳路段工程，以回應宜蘭、花蓮及台東民眾對於蘇花改工程之深切期待。

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關鍵字：宜蘭,縣長,林姿妙,蘇澳海山西路,拓寬工程

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