超越TWice？張琍敏露背+事業線代言高雄　甜唱「我要你♥」遭網酸





▲資深藝人張琍敏代言高雄。（圖／翻攝自高雄旅遊網 YouTube）

政治中心／綜合報導

高雄市觀光大打名人牌，繼一月份高雄觀光代言人的白冰冰自掏腰包付40、50萬元製作費，拍攝《來去高雄》MV，結果慘遭網友酸說「不忍直視」後，又有一名資深藝人張琍敏為代言崗山之眼自拍MV，被嗆「看了20秒不能再多」，也質疑「歌詞跟觀光的關連性？」

「我要你～我要你～我要你～再說聲你愛我～」68歲的張琍敏日前抵達高雄市知名觀光景點「崗山之眼」，大唱當年走紅神曲《再看我一眼》；這次她不但受邀擔任崗山之眼的景點代言人，也鼎力相助拍攝MV行銷高雄，不過礙於《再看我一眼》版權問題，只好改唱《再說一聲愛我》。

而《再說一生愛我》的崗山之眼版本MV也於2日正式亮相，從影片中顯示，張琍敏先是穿著喜氣洋洋的橘紅色長裙，在岡山之眼大搖裙擺，畫面再帶到南岡山捷運站、岡山公園、小滾水（泥火山）、月世界地景公園，此時張琍敏已經換了另一套微露香肩的大V領白色上衣，以及藍底大白花長裙，稍稍撩起裙擺，露出保養得宜的纖細美腿。隨後，MV開始介紹岡山特色小吃、皮影戲博物館、岡山志斌豆瓣醬、航空教育展示館、花季冷泉、阿公店森林公園、台灣滷味博物館、岡山壽天宮、石頭廟、大岡山超峰寺，最後附上一句「岡山之眼2月5日（大年初一）重新開園」。

然而張琍敏的《崗山之眼》MV釋出後，卻遭到PTT網友大酸「喔耶復古風~~~~~~~~~~~~~~~」、「X 白冰冰真的贏了」、「冰冰姊 我要向您致歉和致意 您真的是很有質感」、「我看了20秒 不能再多了......」、「真的世代差異 看不懂」、「唯一支持TWice」、「怎麼都伴唱帶…」、「這歌詞什麼愛我不愛我跟高雄是有啥關係....？？」、「伴唱帶年代的mv」、「這歌跟影片有關嗎」、「X......我是不是活在1980年代」。

不過也有人認為，張琍敏這支MV比被網友酸稱「TW ice」的白冰冰好「很明顯比白冰冰好了吧，就一般台灣水準」、「說真的，這個版本運鏡，剪輯我都比較喜歡」、「比白冰冰好一點」、「其實我覺得這比白冰冰的好欸....」、「老實說。這部會打動中國或藍營的人。跟老人」。

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