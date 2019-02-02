失業女除夕圍爐躲房間求解　呂秋遠教「2句閉嘴神回」

▲過年圍爐是一家人難得相聚的時光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

許多人都擔心春節返鄉要面對長輩的過度關心，一名女網友待業中，近日寫信給律師呂秋遠，提問「可以告訴我如何活過除夕圍爐的方法嗎？」總不可能一直躲在房間裡。呂回應，親戚問話只是沒事找話題而已，「你就坦白的說，老娘現在沒工作，要幫我介紹嗎？林北現在很缺錢，想借錢給我嗎？」

呂秋遠在臉書分享網友來信，一名女子目前正在待業中，為了逃避現實的苦悶壓力，開始著迷於刮刮樂和樂透，一旦沒有中獎，比統一發票沒中獎還失落，這時候只好安慰自己是在做公益，文末終於提及自己煩悶的癥結點，原來她是擔心自己沒有工作，過年圍爐時該怎麼面對長輩親戚，因為她總不可能一直待在房間裡。

▲失業女為排解壓力，開始著迷於刮刮樂和樂透。（示意圖／記者張凱喨攝）

呂秋遠針對失業女網友的問題一一耐心解答。針對做善事部分，他認為，不能期待用做善事來換取有好事，這比吃花生等於好事會發生還要不可信，做任何事情原則上只有一個原因，那就是自己想做而且對社會有幫助，其他回報都是多的，否則自己會很挫折，「這社會上，好心不一定有好報，只會讓你不惹上麻煩而已。」

接著對於除夕怎麼過，呂秋遠也建議，誠實的面對自己，承認現在的狀況不好。他反問，「什麼叫做壓力，你當作一回事才叫做壓力，你為什麼要在乎這些奇怪的親戚呢？」問現在工作在哪？薪水多少？何時升官？孩子乖不乖？成績好不好？學測幾分？大學什麼科系？什麼時候嫁人？都不會叫叔叔了小時候我還抱過你呢，都是沒事找事幹、沒事找話題而已，「你還以為他們真的關心你呀？」

▲別讓親戚沒事找話題折磨了你。

「不，他們其實真的不在乎你。」呂秋遠表示，就算是，也只是要拿這個連名字都記不起來的親戚當作「總算有人比我慘了」的比較對象，既然都肯做公益了，順手被碎念，救救機車人，這又有什麼關係呢？

心態調整好之後，怎麼回應也是一個重點。呂秋遠解釋，俗話說，人窮連鬼都怕，「你就坦白的說，老娘現在沒工作，要幫我介紹嗎？林北現在很缺錢，想借錢給我嗎？」活在自己的行為裡，不是活在別人的嘴巴裡，對於這些一年見不到一次的人來說，在意他們的嘴巴做什麼？

最後，呂秋遠點出重點，「你最應該在意的是無論你過得好不好，都一樣擔心的人，才是你生命中的貴人。」他說，不想回家，就別回去吧，如果想回家，一定還是有在意的人守在那裡，就回去看看吧，「這些人不會在意你飛得高不高，只會在意你過得好不好。」

▲最應該在意的是你無論過得好不好，都一樣擔心的人。