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每天靠它上班！車卻壞到沒錢修　熟客送一輛暖哭她：妳總讓我微笑

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國際中心／綜合報導

真心善待他人，在你遇到困難時，別人就會出手相助！一位麥當勞員工安德森(Vicki Anderson)為了平常代步的老車壞了而苦惱，因為她連修車的錢都沒有，沒想到一位熟客竟因此送上一份大禮，只為了報答她令人充滿微笑的服務，讓安德森感動落淚。

53歲的安德森是美國堪薩斯州一間麥當勞的員工，原本每天依靠她老舊的汽車上班，沒想到代步工具卻壞了，讓沒錢修車的她相當困擾，到處詢問哪裡有賣便宜中古車的管道，非常擔心自己沒有車該如何上班。

「我聽說妳今天過得不太好，我們過個開心的一天，好嗎？」得知安德森困擾的熟客克里斯(Chris Ellis)來到店內拜訪，並表示要給對方一個驚喜，他帶著安德森走到店門外，接著拿出了車鑰匙以及所有權狀，手指著停車場的方向，「那輛黑色的車是妳的了」，原來克里斯想將家中的二手車轉送給安德森。

▼安德森對於突如其來的大禮相當驚喜。　（圖／達志影像AP授權使用，下同）

▲▼

「不可能吧！」又驚又喜的安德森立刻給了對方一個大大的擁抱，「我以為你是開玩笑的」！原來克里斯先前就曾說過要送車子給她，但安德森沒有當真，因為對方「一天到晚都在開玩笑」。其實那輛二手車是克里斯的兒子喬許的舊車，他們經過討論後，決定轉送，幫助有困難的安德森，讓後者感動到說不出話，邊哭泣邊擁抱父子倆。

▼無法表達心中的感動，只能不斷擁抱熟客父子。

▲▼

實際看到車子的安德森依然不敢置信，即使坐上駕駛座還是不斷問著「這是真的嗎」？安德森提到，「我休息時間還打給我的朋友，她說『上帝會創造奇蹟』」，而奇蹟真的就發生在她身上。由於喬許的舊車是2009年出廠的，為了讓安德森使用，他們還特地去裝修，也換了汽油跟輪胎，而這也讓安德森非常感動。

「妳對我來說很珍貴，每次我來點餐時，妳總讓我微笑。」克里斯表示，世界上還是有好人的，而安德森就是其中之一，並且值得這樣的幫助。安德森早已經哭到說不出話，只能不斷擁抱這對父子，她的主管也感動表示，安德森的努力有了回報。只要善待他人，做對的事情，當你有需要時，總會有人伸出援手。

▼善待別人，就會有好報。

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關鍵字：二手車,麥當勞,堪薩斯,Kansas

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