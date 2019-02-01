朝聖普普狂潮！ 十年一見安迪沃荷經典作品

由時藝多媒體傳播股份有限公司主辦的「安迪・沃荷-普普狂想特展」，精選安迪‧沃荷從1957年到1986年超過百餘件作品，展場規劃成四大展區：包含「藝術家肖像」、「名人肖像」、「雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷」與「其他技法」，展品橫跨安迪・沃荷完整繪畫生涯讓你一探普普藝術教父的狂想世界！

非看不可的《瑪麗蓮・夢露》是安迪・沃荷1967年的作品，結合了他最喜愛的兩個主題：死亡和名聲。沃荷使用簡單又快速的絹印技巧，讓藝術家可以對同一張相片做出多種變化，這也成為沃荷最具代表性的藝術風格。瑪麗蓮夢露的人像創作了包括「瑪麗蓮雙聯畫」在內的一系列普普藝術作品，這個作品也公認是當代藝術作品中最具影響力的作品之一。

《瑪麗蓮‧夢露》1967年 紙上絹印

《毛澤東》毛澤東的圖像來自印製在《毛主席語錄》上的肖像照片，是政治及文化極權的象徵標誌。在沃荷筆下似乎有意使用放鬆、接近抽象表現主義的手法創作，他將大量顏料擠出，塗抹中山裝和臉部，使其線條、色彩與動態以抽象的狂熱方式結合在一起。至於為何會選擇使用毛澤東的圖像創作？安迪・沃荷只是因為「作畫的當時毛澤東最紅」和「不久之後會興起中國風…」這麼簡單的理由。

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