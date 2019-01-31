以設計加乘的絕美景致　悠揚於藝術與音符之間的海天一線

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供∣其可室內裝修有限公司 採訪撰文∣Sophia Liu

以古蹟、歷史、傳統美食著名的台南安平，在遠離市中心塵囂的海岸邊，是一處離世桃源。日眺晨曦夕照、夜賞海景星空，擁有著如此得天獨厚景觀的這件作品，是由其可設計所操刀的整層別墅型住宅空間。

已是第三次與業主合作的設計師，充分了解業主的居住習慣、喜好興趣及家庭需求，而這件作品是業主度假憩所。

建築形式∣複合式渡假建築

空間坪數∣120坪

室內格局∣四房、兩廳、三衛浴、熱炒區、中島區

主要建材∣天然石、版岩、白橡木、柚木、瑞士壇木、捲簾、清水模、卵石、抿石子、鐵件、亞麻

以設計加乘絕美景致 置入自然於生活之間

海天一線的景觀是這個基地的絕佳天然條件，所以設計師嘗試讓設計更為純粹留白，呼應外牆的簡樸清水模，選用大面積穿透式自動捲簾環繞四周、並規劃了一處洗石陽台，除了使景色無設限外更激發出自然與人共存之想。

設計師心中想為業主夫妻描繪的生活場景充滿了假日的閒適氛圍，空間不只住的舒適，更是與親近朋友們最自在的歡聚場所。

所以在材質選用上，為了更加強化自然與生活的連結，設計師在空間置入了板岩、原始鐵件、溫潤柚木、亞麻布及天然石…等未有過多修飾的素材，甚至餐桌也花時間找尋到了一塊長實木桌板，成為公領域的重心之處，添增溫暖沉穩的質感。

設計回歸本質 以居者的生命色彩揮灑空間

聊到這件作品與其他設計最大的不同之處，設計師將重點回歸到使用者，也就是「人」的本質需求上。

思考到習畫多年、十分喜愛藝術的女主人之喜好取向，設計師在空間中特地保留了偌大的白色區塊，期待女主人未來能將自己的興趣與生活足跡填入其中，盡情地揮灑於空間之中；而男主人也能將自己蒐集的非洲原民樂器和書籍擺設其中，讓這間住宅不僅是大器實用、更能因著人的互動與時光的推移，迸發出更多層次的變化。

裝修後的放大格局，引入了白晝與夜晚的光影和風，私領域的自動捲簾延續公領域的穿透感帶來更加延伸的視覺效果。減少花俏的細節，當空靈的自然風格置入了居者的日常情境，空間顯得更有滋有味。

每日，徜徉於天寬海闊之間，這就是生活該有的樣子！

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