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法國波爾多年產6.5億瓶紅酒！　看完這篇你的紅酒專業度等次上升

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▲▼紅酒 。（圖／常常生活文創提供）

▲許多人不懂要怎麼挑紅酒。（圖／常常生活文創提供）

作者：奧茲‧克拉克
譯者： 黃依玲, 陳厚任, 彭郁純, 王允玠, 吳彥臻, 王心宇, 蘇芷
摘自：天下雜誌出版《超級葡萄酒大辭典A-Z：最完整搜羅全球葡萄酒品種、產地、酒莊、品牌、年份、評鑑、選購方針及飲用方式的葡萄酒知識大全

●精選書摘

此法國西南部的廣大區域，集中圍繞著歷史悠久的波爾多市，生產比法國其他地區更多優質的紅酒，而卡本內蘇維儂及梅洛為主的酒款，為新世界的紅酒生產商樹立了新的典範，加州、華盛頓州、澳洲、南非及南美洲皆生產出色的波爾多式葡萄酒，但法國波爾多地主隊仍舊遠遠超越這些後起新秀，這裡每年生產約6.5億瓶紅酒，最好的葡萄酒來自大家所熟知的列級酒莊(Classed Growths)，但只佔產量的少部分，有些列級酒莊的光環被比較少為人知的地名給蓋過，成了最受大眾愛戴的葡萄酒特色之一。

葡萄品種

波爾多紅酒通常分為「右岸」及「左岸」葡萄酒，在吉倫特河口左岸，紅酒以卡本內蘇維儂葡萄為主要葡萄，以及不同份量的卡本內弗朗、梅洛及小維鐸，最佳狀態的葡萄深沉而緊澀，帶有黑醋栗及雪松香味。左岸最重要的區域為上梅多克區(尤其是瑪歌、聖朱里安、波雅克及聖愛斯台夫)以及波爾多市南部的貝沙克-雷奧良(Pessac-Léognan)及格拉夫(Graves)。

在右岸，梅洛是主要的葡萄品種，通常能讓葡萄酒比左岸的酒更柔順及飽滿。以梅洛為主的酒款，其主要區域為聖愛美濃、波美侯、拉隆-波美侯及卡斯蒂永-波爾多丘。往右岸朝向大海那端，弗朗薩克嚴謹講究地生產以梅洛為主的紅酒，當多多涅河(Dordogne river)會合加倫河組成吉倫特河口，布爾丘(Côtes de Bourg)及布來伊-波爾多丘(Blaye-Côtes de Bordeau)皆是質優且價值被低估的紅酒產區。

▼吃飯時來杯紅酒非常愜意。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吃飯,下午茶,早午餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

分級

最根基的級別為波爾多葡萄酒或波爾多優級，接著是來自特定法定產區(如上梅多克)及個別村莊(如波美侯、聖愛美濃或瑪歌產區)，再下一階為梅多克單一莊園中級酒莊(Crus Bourgeois，雖然有人向法院提出異議後不再有該分類，但截至2008年止，每年皆頒發此證明)，之後為梅多克、格拉夫及聖愛美濃列級酒莊。1855年的一次熟為人知的分級將梅克的頂級紅葡萄酒(和一款來自格拉夫)分為五級(Crus)，分別是一級酒莊至五級酒莊，除了1973年把木桐侯奇堡(Mouton-Rothschild)調升至一級酒莊，迄今只有一次調整。

自20世紀50年代以來，格拉夫及佩薩克-雷奧良產區(Pessac-Léognan)就有自訂的紅酒及白酒分級。聖愛美濃地區的分級(僅針對紅葡萄酒)已經過多次修訂，最近一次修訂是2012年，重新評級有助於維持葡萄酒品質，但同時也會擔憂被降級。有件奇怪的事是，彼德綠堡(Château Pétrus)的所在地波美侯產區，生產可算是世上最出名的紅酒，卻沒有正式的分級標準。許多優秀的酒莊都生產「第二款酒」，這種酒是較便宜的頂級列級酒(Grands Vins)，這些酒通常由年輕葡萄藤或不適合混釀的酒桶所生產，由於它們比正統酒標的酒便宜得多，因此通常值得品嚐。

最佳年份

(2014) 12 10 09 08 06 05 04 03 01 00 98 96 95 90 89 88 86 85 83 82 70 66 61

最佳酒莊

格拉夫(Graves)、貝薩克雷奧良(Pessac-Léognan)

卡本尼爾酒莊(Carbonnieux)、騎士堡(Dom. de CHEVALIER)、歐貝立(HAUT- BAILLY)、歐布里昂(HAUT-BRION)、拉蘿菲爾酒堡(la LOUVIÈRE)、瑪拉堤克酒堡(MALARTIC-LAGRAVIÈRE)、歐布里昂教會堡(la MISSION HAUT-BRION)、克萊蒙教皇堡(PAPE-CLÉMENT)、史密斯歐拉菲(SMITH-HAUT-LAFITTE)。

瑪歌(Margaux)

布朗康田酒堡(BRANE-CANTENAC)、費里耶酒莊(FERRIÈRE)、迪仙酒莊(ISSAN)、馬列斯哥酒莊(MALESCOT ST-EXUPÉRY)、瑪歌酒莊(MARGAUX)、帕爾瑪酒莊(PALMER)、霍桑色格拉堡(RAUZANSÉGLA)、夕虹堡(SIRAN)、鐵特堡(du TERTRE)。

波雅克(Pauillac)

拉寇斯特酒堡(GRAND-PUY-LACOSTE)、歐巴幾立伯哈堡(HAUT-BAGESLIBÉRAL)、拉菲酒莊(LAFITE-ROTHSCHILD)、拉圖堡(LATOUR)、林區貝奇酒堡(LYNCH-BAGES)、木桐酒莊(MOUTON-ROTHSCHILD)、碧尚男爵莊園(PICHON-BARON)、碧尚女爵堡(PICHON-LONGUEVILLELALANDE)、朋特卡內酒堡(PONTET-CANET)。

波美侯(Pomerol)

龐巴斯特堡(le BON PASTEUR)、德美色丹堡(Certan-de-May)、克林內酒莊(Clinet)、教堂園酒莊(Clos l’Eglise)、康瑟雍特堡(la CONSEILLANTE)、艾葛麗斯克林內酒堡(l’ÉGLISE-CLINET)、樂凡喬酒堡(l’ÉVANGILE)、彼德綠之花莊園(la FLEUR-PÉTRUS)、嘉仙堡(GAZIN)、凱歌莊園(Hosanna)、花莊(LAFLEUR)、拉圖玻美侯酒莊(LATOUR-À-
POMEROL)、小村莊酒莊(PETIT-VILLAGE)、彼德綠堡(PÉTRUS)、樂邦酒莊(le PIN)、拓塔諾瓦酒莊(TROTANOY)、老色丹酒莊(VIEUX-CHATEAUCERTAN)。

聖愛美濃(St-Émilion)

金鐘酒莊(ANGELUS)、拉蘿絲堡(l’ARROSÉE)、歐頌堡(AUSONE)、博聖貝可酒莊(BEAU-SÉJOUR BÉCOT)、博塞留堡(Beau séjour)、貝艾爾酒莊(BELAIR-MONANGE)、卡農堡(CANON)、卡農拉格斐酒堡(CANON-LAGAFFELIÈRE)、白馬堡(CHEVAL BLANC)、富帖園酒莊(Clos Fourtet)、羅哈塔酒堡(Clos de l’Oratoire)、多明尼克酒堡(la Dominique)、費傑酒堡(FIGEAC)、拉希杜卡斯酒堡(Larcis-Ducasse)、蒙布斯奎堡
(MONBOUSQUET)、拉夢多莊園(La Mondotte)、帕維酒堡(PAVIE)、帕維麥昆酒堡(PAVIE-MACQUIN)、黛特侯德酒莊(TERTRE-RÔTEBOEUF)、圖隆夢鐸酒莊(TROPLONG MONDOT)、芙嵐侯堡(VALANDRAUD)。

聖愛斯台夫(St-Estèphe)

卡隆塞居堡(CALON-SÉGUR)、高斯酒堡(COS D’ESTOURNEL)、奧瑪堡(HAUT-MARBUZET)、拉豐侯雪堡(LAFON-ROCHET)、孟侯斯酒堡(MONTROSE)、奧得比斯莊園(Ormes de Pez)、比斯莊園(PEZ)、菲隆賽居酒莊(Phélan Ségur)、桐凱拉朗德酒莊(Tronquoy-Lalande)。

聖朱利安(St-Julien)

貝許維爾酒堡(BEYCHEVELLE)、伯芮杜庫堡(BRANAIRE-DUCRU)、杜庫布卡優堡(DUCRU-BEAUCAILLOU)、金玫瑰酒莊(GRUAUD-LAROSE)、拉格朗日酒莊(LAGRANGE)、朗歌巴頓堡(LANGOA-BARTON)、李維巴頓堡(LÉOVILLE-BARTON)、李維拉斯卡堡(LÉOVILLE-LAS-CASES)、帕菲爾堡(LÉOVILLE-POYFERRÉ)、聖皮耶堡(ST-PIERRE)、塔波堡(TALBOT)。

*註：在許多酒廠及產區的收錄都有表列推薦年份，以粗體表示的，如2013, 05，表示該酒款目前適合飲用，不過不一定是最佳飲用年份；另，以括弧表示的，如(2013), (09)，則是初步評估該酒款。


★本文經常常生活文創授權，摘自《超級葡萄酒大辭典A-Z：最完整搜羅全球葡萄酒品種、產地、酒莊、品牌、年份、評鑑、選購方針及飲用方式的葡萄酒知識大全》

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關鍵字：紅酒,常常生活文創,超級葡萄酒大辭典,波爾多,法國

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