巴黎萬人戴「紅圍巾」上街　要求「黃背心」停止製造街頭暴力

▲紅圍巾運動籲黃背心停止暴力。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國黃背心運動從去年11月持續至今，當地民眾為抗議燃油稅上漲，每個周末上街頭抗議，從原本和平示威演變成一連串的暴力事件，抗議者屢屢燒毀車輛、砸破商店玻璃。27日萬名反對黃背心運動的「紅圍巾」支持者就聚集上街，高喊「終結暴力，還給社會平靜。」譴責黃背心運動造成的動亂。

根據BBC報導指出，黃背心運動引起自1968年以來，巴黎最嚴重的街頭暴力事件。「紅圍巾」（Red Scarves）發起人華納（John Werner）表示，所有巴黎居民都活在黃背心示威者的懲罰之下，他們選擇走上街頭，要求黃背心結束所有暴力手段。也有民眾告訴《France 24》記者，許多人在「紅圍巾」網站上表示，曾經因為沒有穿著黃背心而遭到辱罵，甚至在上班路途中，被迫簽署請願書，黃背心支持者才會讓他離開。「紅圍巾」27日在巴黎街頭進行第一場遊行，約有1萬人響應。運動組織也發布聯合宣言指出，「我們譴責黃背心運動所造成的叛亂氛圍，拒絕遭到威脅與辱罵。」

▲紅圍巾運動吸引萬人上街。（圖／路透）



參與遊行的民眾並不反對黃背心運動的替窮人提供更多幫助的訴求，但他們厭倦了抗爭所造成的破壞與衝突。紅圍巾代表布龍（Alex Brun）向法國廣播公司表示，人們已經厭倦了滿街的路障，所有商家的生意也受到影響，孩童也無法按時出門上學，「紅圍巾是場非政治公民運動，解決黃背心問題的最佳方法就是參與全國公共辯論。」一名紅圍巾支持者也認為黃背心只是「發牢騷」，應該要停止所有語言及身體暴力。

據統計27日「紅圍巾」的遊行人數，是當周黃背心示威者的2倍。BBC指出，在法國總統馬克宏宣布執行數十億歐元的減稅計畫，並舉辦為期3個月的全國公共辯論後，黃背心運動的示威人數正逐漸減少，根據法國內政部的統計，全國約有6萬9000人參加了連續第11週的黃背心抗議活動，比前一個週末減少了約1萬5000人。