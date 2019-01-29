伊朗持續強化飛彈準度　拒絕法國要求軍事防衛談判

▲伊朗國家安全委員會秘書沙姆哈尼表示不會進行和飛彈、防禦能力相關的談判。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國去年5月退出伊朗核協議後，持續對伊朗進行制裁，而歐洲至今仍透過特殊支付管道和德黑蘭進行貿易。法國上週表示，如果和伊朗在彈道飛彈談判方面沒有取得進展，可能會基於防禦的理由加入制裁行列。對此，德黑蘭當局否認將進行談判，仍會強化彈道飛彈的精確度，但沒有增加武器射程的計畫。

伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）的首席顧問哈桑（Hassan Firouzabadi）表示，無論如何都不會接受與伊朗導彈和防禦能力相關談判，法國提出這個問題只是為了轉移國內反政府示威活動的注意力。

根據《路透社》報導，法國和其他簽署國都仍堅持核協議，伊朗同意在協議之中遏制核武來換取免於經濟制裁，不過巴黎和歐洲各國也對伊朗的導彈研究感到憂慮，擔心有朝一日可能會瞄準他們的領土。

儘管伊朗已經否認任何和伊朗導彈和防禦能力的談判，國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）表示無意擴大彈道飛彈射程，但會持續提升飛彈的準確度，以達到更好的防禦效果。聯合國安全理事會在2015年伊朗核協議通過後連帶一項決議呼籲德黑蘭應該放棄搭載核武的彈道飛彈研發工作，而美國也要求伊朗停止研發衛星發射技術，因為可能與核武有關。

沙姆哈尼認為，聯合國的「呼籲」並不構成具有約束力的命令，並否認伊朗所開發的飛彈可以攜帶核彈頭，所有的研發技術都是為了提高人民的生活品質，以及強化國家的實力。