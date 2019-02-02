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人生轉角／感謝老婆沒跑掉！輪椅大哥「捷運外賣水果」...寒流撐傘也要賣

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▲▼賴大哥揮別18年前陰霾，坐輪椅在捷運站口賣水果。（圖／記者胡順惠攝）

▲旁人很難想像，賴梓郎這18年是怎麼走過來的。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／新北採訪報導

人家說比上不足、比下有餘，相比之下自己已經很幸福了！」坐在輪椅上51歲的賴梓郎，臉上總是掛著親切笑容，認真招待每一位過路客，除了寒流以外，總是能在亞東捷運站口發現他賣水果的身影。他曾經是位木工師傅，18年前意外從高樓墜落，無法站立的挫敗並沒有擊垮樂觀的他，甚至希望未來能幫助更多可憐的人，發揮人溺己溺的精神。

一切要從民國90年開始說起，意外發生當時賴梓郎才33歲，原本是名木工幫忙蓋樣品屋，沒想到一場意外扭轉他的人生，摔下來時下半身整個麻掉，脊椎嚴重損傷被緊急送到台大醫院開刀，但健保只保障3個月，後來又轉到萬華醫院、仁康醫院續住，轉院的日子過了1年多。

被問到是怎麼面對無法走路的事實，賴梓郎說，「我比較樂觀，只是很後悔自己怎麼這麼不小心，但一切都是命。」雖然行走不便很難找到工作，但他並沒有沉浸在悲傷中太久，還到桃園脊髓損傷潛能發展中心職訓，學會基礎的文書處理，舉凡銀行傳送資料、勞保局key in、選舉小蜜蜂、工廠做手工及電鍍工廠做掛勾都做過，只要有工作機會都會努力嘗試。

▲▼賴大哥揮別18年前陰霾，坐輪椅在捷運站口賣水果。（圖／記者胡順惠攝）

▲賴大哥賣的水果很多樣，小番茄、蓮霧、芭樂、棗子、百香果都有。

但是大部分的工作都屬短期性質，通常約聘時間一到就會沒有工作，賴梓郎發現捷運站口總是有位蕭大哥在賣水果，觀察2星期後才鼓起勇氣上前攀談，同是身障人士的蕭大哥帶他去做鐵架、批發水果，這才開啟「街賣生活」。賴梓郎表示，家裡經濟不能都只靠老婆，自己也要幫忙賺，還好兒子也20歲了，能打工幫忙補貼家用。

採訪過程中，大部分的人都是匆匆經過，只有幾位路人停下來問價格，聽到一包100元，再翻翻袋子裡的小番茄，就會轉身離開，也有人會直接說100元這麼少顆。賴梓郎坦言，這些話的確讓他很挫折，不過還是有很多熟客經常會來買，一天大概可以賣20袋左右，希望讓沒有時間去菜市場的上班族，能在下班途中輕鬆買到水果。

抱持感謝的心，應該是賴梓郎能樂觀面對一切的原因，輕輕鬆鬆就能喊出幾位熟客的名字，口中總是大家對他的好。賴梓郎表示，把客人都當朋友，希望未來能培養出更多熟客、做出口碑，賣的水果都有親自試吃過，沒問題才敢拿出來賣。

▲▼賴大哥揮別18年前陰霾，坐輪椅在捷運站口賣水果。（圖／記者胡順惠攝）

▲賴梓郎不曾埋怨，反而抱著感恩的心看世界。

一路走來難道沒有萌生想放棄的念頭？賴梓郎說，人家說比上不足、比下有餘，胸腰椎的比頸椎的好，頸椎的手不方便，出門都要帶一個外勞，頸椎的又比兩眼失明看不見的好，相比之下覺得自己已經很幸福了。他還說，「雖然我現在坐輪椅街賣，但如果在街上看到更可憐的人，還是要去幫助他。

談到最感謝的事，賴梓郎感性表示，「感謝我娶了好老婆，她沒有跑掉」，大部分的人遇到這種狀況早就跑了，一開始沒有裝尿袋、尿管，雖然包著尿布還是常常漏尿，大、小便都沒有辦法控制，全都要靠老婆幫忙，還好現在都能自己處理。

▲▼亞東捷運2號出口。（圖／記者胡順惠攝）

▲如果你有經過亞東捷運站口，不妨停下腳步跟賴大哥聊聊。

「人生就是走一步，算一步。」賴梓郎擔心自己隨著年紀的增長，會越來越沒有體力，但是擔心明天也沒有用，現在唯一能做的就是心存善念，能幫助人就幫助人。

採訪後記：訪問隔幾天後，晚間6時左右時刻天氣又濕又冷，心想氣候如此惡劣應該不會見到賴大哥，沒想到一出捷運口又見到他的身影，手上撐著一把雨傘，便利傘上還有修補過的痕跡，在路邊努力在賣水果，趕緊跑到附近的7-11買杯熱可可，希望能讓他暖暖身子，沒想到他立刻拿起塑膠袋，大把大把要拿所賣的水果回送，讓人很暖心。如果大家下次經過，不妨停下腳步跟賴大哥聊聊，讓社會多一份溫暖。

▲▼賴大哥下雨天也要撐著雨傘賣水果。（圖／記者胡順惠攝）

▲賴大哥下雨天也要撐著雨傘賣水果。

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