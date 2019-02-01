2姐弟未入學！暖警查訪揭「越南媽媽辛酸故事」...助孩子復學

▲2姐弟在員警協助下順利就學。（圖／地方中心記者翻攝，下同）



地方中心／高雄報導

基隆一對國中李姓姐弟本應於2018年9月新生報到，卻遲遲沒有入學，為了確定他們是否因為死亡、失蹤等搬遷因素，高雄市政府警察局少年警察隊展開調查。警方表示，原來2姐弟的母親是越南籍，謀生不易，才會疏忽了2孩子的入學時間。

警方指出，協尋期間因缺少明確有利的線索，本隊校責區小隊長韋德平率偵查佐鍾志宏、鄧惟玲等人，循原住基隆市線索查訪，透過當地員警得知李姓姐弟的母親來自越南，由於孩子的爸無心照料一家人，於是一個女人家便帶著2孩子南下高雄依親、租屋生活。

▲一開始線索不多，最後終於順利找到2姐弟。



不過該名姐弟的母親因未取得身分證，因而返回越南，留下一雙兒女在台灣，處境令人鼻酸。員警一路訪查，詢問許多曾接觸一家人的附近鄰居及工作地點可能認識的朋友或同鄉友人，終於在高雄鳳山區找到兩姐弟，並協助他們就地入學事宜。

高雄市政府警察局少年警察隊隊長沈建仁表示，少年隊秉持一貫積極主動的的工作態度，與教育局及社會局橫向緊密聯繫共同協尋輔導失學少年。他呼籲，家長應關心子女的就學情形，勿因個人問題而影響子女享有義務教育的權益。

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