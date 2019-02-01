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善耕365／紀媽媽狗園搬遷計畫　給浪浪一個安穩的新家

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（圖／善耕365提供）

圖、文／善耕365

 （資料、照片提供：紀媽媽狗園）

紀媽媽的故事：為流浪犬照護投入畢生積蓄

紀媽媽開始收養流浪犬至今已經20餘年，光是現階段在狗園中的浪浪就有90隻，加上在外餵食的犬隻，更是超過上百隻的數量；照護流浪犬所需的花費，遠比大家想像的高出許多，像是一隻車禍浪犬的手術費用，往往就要價新台幣10萬元以上，還不包含後續的各種醫療及開銷。

而收養近百隻流浪犬的紀媽媽，因為需要每天清潔狗寮、照顧重病的丈夫，而沒有時間工作賺錢，所以不惜賣掉了三棟房子，投入超過千萬元的積蓄，來守護狗園中的浪浪；儘管家人都勸她不要再繼續養下去，但是為了善盡對狗狗的責任，紀媽媽一直努力堅持到現在。

（圖／善耕365提供）

狗園中浪犬們各自悲慘的故事

「襪子」一隻不喜歡被摸，雖然年紀很大，但還很活潑的浪浪。在烏日酒廠附近的溪邊，有一群常被人丟石頭、射BB彈欺負的狗狗，襪子就是當中的其中一隻；紀媽媽成立狗園後，將這群狗狗全數收留。「高鐵黑」雖然個性內向，但還是一隻親人的乖狗狗。牠名字的由來，則是因為被高鐵撞斷腿，紀媽媽發現後將牠帶去診所就醫，目前已經能行動自如。

「阿醜」是以前在烏日成功嶺對面重劃區生活的狗狗，紀媽媽平時都會去餵牠，後來阿醜突然失蹤，最後被帶入防疫所；紀媽媽從防疫所將牠帶回狗園收留，看得出牠的前腳曾經被捕獸夾夾傷過，雖然有些不便，但大致上已經痊癒。「咖啡」是在狗園後山的沙石場被發現時，脖子被橡皮圈深深勒住；由於傷口已經慢慢潰爛，紀媽媽擔心橡皮圈會傷到氣管，於是找了其他朋友幫忙把牠抓捕帶回狗園。

「小黑」3年前在烏日公園路的公園附近發生車禍，不幸連續被2輛車子輾過，造成前面的右腳掌整個斷裂；紀媽媽緊急找人協助帶牠去診所開刀，並由網友捐款贊助高達12萬元的醫藥費，目前健康地在狗園中生活著。「我們的生活固然辛苦，但有些生命連生存都是種奢求…」

（圖／善耕365提供）

收養百隻浪犬的狗園面臨搬遷

位於台中烏日的紀媽媽狗園，最近因為都更計畫的關係，狗園原來承租的土地將被收回、不再續租；為了讓園中的浪浪能有個安身立命的新家，急需在年底完成新狗園的建設與搬遷，一起為浪浪們建立一個新家。紀媽媽狗園搬遷計畫，因為經費短缺，而必須暫時停工，懇切地需要各位的愛心，給紀媽媽和狗園中將近100隻的浪浪一線希望！

如今期限已經迫在眉睫，但目前只能初步完成圍籬的建設，目前還急需130萬元左右的經費，讓狗園新舍能夠繼續動工；所以集資計畫分為 4 個階段目標：25萬、75萬、125萬，以及175萬，而先開展第一階段25萬元計畫已經達標，接著以募齊讓狗狗能在冬天有充足照明和飲水的水電，以及簡易搭建狗舍費用的第二階段為目標，還麻煩大家繼續給予我們最大的支持。

（圖／善耕365提供）

感謝大家的支持，第二階段目標75萬元達標

目前因為搬遷與建設的時間壓力，募資計畫不會將期限往後延期，雖然目前尚未達到175萬元的最終目標，在這邊真摯和大家道謝，謝謝大家一直以來的支持，還有許多人的努力。2019年1月24日繼續動工，預計大約花四天的時間，先完成新狗園的圍籬。目前狗園也開始缺糧和罐頭，但由於平台上所募集的資金，應當用於狗園的建設，不能將建設資金用於狗舍興建以外的花費，希望大家能夠捐贈一些統一愛心寶狗糧和丹罐頭給紀媽媽狗園，讓狗狗能在農曆過年前，都不會發生餓肚子的情況。

紀媽媽狗園粉絲團：

（圖／善耕365提供）

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