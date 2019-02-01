善耕365／為了孩子的未來拼搏　再苦也要自己擔下來

圖、文／善耕365

（資料、照片提供：陽光基金會）



口腔癌病友的真實故事



53歲的阿志獨力撫養77歲老父，以及兩名還在讀書的子女，兩年前他罹患了口腔癌，開刀住院十多天，便急著出院回工廠做沖床，他擔心「如果失去工作，一家就要斷炊了！」所以放化療都是趁著工作空檔趕往醫院；因為捨不得讓女兒，從小就揹著學貸的壓力，開刀後只能吃流質食物的阿志，僅沖泡五榖粉補充營養，但勞力工作十分耗費體力，癌後身體又大不如前，阿志憂心自己倒下，一家老小的未來該怎麼辦？



口腔癌高居台灣國人男性癌症死亡原因，以及發生人數的第四位；其外表、飲食與口語能力的改變，讓他們在就業與人際關係承受極大壓力，一旦他們倒下，影響的不只是家庭、社會經濟，更是下一代的未來。

以油茶樹取代檳榔樹



陽光基金會服務的口腔癌病友，多是家庭經濟的支柱，會讓一家老小的生計陷入困境。面對台灣口腔癌高罹患率，檳榔致癌宣導效果有限，我們提出以油茶樹取代檳榔樹的「檳榔園轉作油茶樹計畫」，勸說農民改種可以兼顧水土保持和榨油的油茶樹，輔導契作農民有機栽種，進而孕育了「陽光苦茶油」。



苦茶油本身就有「東方橄欖油」美稱，因具親膚性、營養價值高，在古早沒有化妝品及營養品的年代，常用來護膚、護髮，阿嬤的苦茶油麵線、煎蛋，更是許多人記憶中，不可抹滅的好味道。我們期待，「陽光苦茶油」不只能喚起大家對苦茶油的美好記憶，更能承載改變口腔癌家庭命運，與山林保育的公益價值。



油茶樹一年結一次果，一年只能收穫一次，果實全靠人工採收。新鮮採收的果實因水分含量高，需經過陽光曝曬，每日人工翻曬數次，防止發熱黴爛；為了確認油茶籽品質，果實的第一道外殼需手工去除，再由機器破碎篩選，去無存菁，以確保油品品質。



陽光希望，陽光的苦茶油不只照顧這片土地上的生命，也照顧滋養台灣這塊土地，所以堅持「種植過程中，全程無毒耕種」。對於支持者，陽光則委由通過NQA ISO 22000／HACCP國際食品安全系統驗證的「榨油專家『金椿茶油工坊』為油品把關！」最後，感謝農民對陽光的信任與託付，特地為農民「建立示範農場、產地陪伴、保障收益、投入油茶研究」，做農民最堅強的後盾！

戒除檳榔習慣，遠離口腔癌病變



陽光推動「檳榔園轉作油茶樹計畫」最大的動力，來自對口腔癌家庭的疼惜。台灣每年超過7000人罹患口腔癌，近3000人因口腔癌死亡，高達九成有嚼檳榔習慣，世界衛生組織（WHO）亦證實：「檳榔子是第一類致癌物」，即使嚼食不加紅灰、白灰、荖花、荖葉…等添加物的檳榔，也會致癌！



目前仍持續努力勸說農民進行轉作，只是許多農民沒有種油茶樹經驗，對廢除有立即收益的檳榔園，仍保持觀望態度，遊說碰壁是家常便飯！此外，從採收到榨油，處處都是「功夫」與「成本」，但陽光不願意妥協！欣慰的是，目前已有數位認同相同理念的農民和地主，加入轉作的行列，他們很認真耕種，要示範給其他農民知道，即使砍掉檳榔樹，還是有機會保障經濟收益。



計畫推動至今困難重重，也沒有立桿見影的效果，但這條只有傻瓜才願意走的路，陽光一定會堅持下去，也期待您行動支持，一起努力留給子孫後代，更健康的身體和山林！本次募得金額扣除募資成本，將全部投入檳榔園轉作油茶樹輔導及推廣，超募金額將作為口腔癌病友服務。

「油」福同享！陽光好油為健康和山林加分







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