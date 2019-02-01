▲ 珠圓玉潤賀新春做公益，搭天籟時光機重返五〇年代美好。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新年到、穿新衣、戴新帽、熱熱鬧鬧放鞭炮」守歲、放鞭炮是許多五、六年級生共同的回憶，尪仔標更是小男生展現威風神氣的一種象徵。為了讓民眾重新走入時光機，回到美好淳樸的年代。陽明山天籟渡酒店特地找來黑白電視機、留聲機、偉士牌機車等代表性文物，將飯店從裡到外以5、60年代復古風呈現，並邀請金蝶獎得主、「那個鳥年代」作者黃聖文先生，在和風館藝文走廊展出「那些珠圓玉潤的鳥日子」特展。

天籟酒店表示，為了將書裡的美好精神延續，展覽期間凡購買「那個鳥年代」一書除贈送懷舊學生帽一頂外，賣書所得也將全數捐予基督教芥菜種會「苗兒助長計畫」，幫助弱勢孩童突破生命的限制，展開人生的無限可能。

▲ 買「那個鳥年代」一書送懷舊學生帽一頂外，賣書所得將全數捐予基督教芥菜種會。

陽明山天籟渡假酒店為迎接金豬年到來，特別以「豬圓玉潤」為主題，推出春節限定一泊二食及一日遊活動，2月4日至2月9日入住除了可獲得Dr. Piz精華保養組、金門王大夫一條根滾珠精油瓶及草山客房5折優惠券等總值超過5000元的「金豬報喜福袋」。

另外，為了讓民眾走入時光機回到過去，只要準備5、60年代服裝即可免費拍攝懷舊家庭照一組，還可同樂大玩十八豆仔、尪仔標、跳房子、撿紅點等遊戲，而續住三天兩夜旅客，則可得到手工加框懷舊家庭照及一年份免費泡湯如意卡一張。此外，絢彩廳「珠玉滿盤自助晚餐」也邀請愛樂門樂團熱力演唱，並施放繽紛煙火為新年祈福討個好彩頭！

天籟酒店表示，如果還沒安排好9天連假出遊行程，也可以選擇「諸事萬福一日遊」活動，包括午或晚餐（擇一）＋露天風呂暢遊每人只要1680元、兒童980元、樂齡1280元起。

此外，許多遊客喜歡趁過年期間至各廟宇上香祈求平安，所以天籟酒店也在2月8日（初四）至2月9日（初五）推出「金豬頌春一日遊」活動，遊客在安排至金山財神廟五路財神求財轉運的同時，也可到陽明山天籟渡假酒店泡湯、品嚐美味自助餐，走訪百年火山梯田秘境「高厝聚落」，感受春臨大地的綠意感動。

▲ 走訪百年火山梯田秘境「高厝聚落」，感受春臨大地的綠意感動。