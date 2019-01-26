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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

前矯正署長吳憲璋：監所藝文教化，社會再少一個受害者

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▲▼前矯正署長吳憲璋。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前矯正署長吳憲璋，贊同監所推廣藝文教化。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前矯正署長吳憲璋認為，在監所中推動藝術文化，是輔弼教化的重要環節。透過藝文教化的柔性力量，洗滌收容人的內心、再建人生。他承認，改變人的心性確實不容易，但期待即使僅讓一個壞人變好亦不算少，社會亦減少一個受害者，國家少背一個包袱。

台灣法治暨政策研究基金會26日舉辦「2019年法治教育講座」，第一個就邀請了吳憲璋前來，以「牆裡乾坤」為題，講述監獄人權的問題。本次主題認為，高牆不該阻隔憲法所保障的受刑人人權。如何營造符合國際人權，足夠收容人生活處遇相對應的活動空間，是監所改革的基本要務！

吳憲璋戲稱自己從事監獄工作是「領薪水坐牢」42年，深感當下獄政的核心困境，當前社會氛圍還是偏於亂世用重「刑」，所衍生的嚴重後遺症「沒有希望還談什麼教化」，成為獄政管理最沉重的包袱，監獄到處潛藏隱形炸彈，宛如人間火藥庫，一旦爆發衝突，危機必然再現。

此外，吳憲璋也提到，監獄超額收容問題，想要營造符合國際人權，足夠收容人生活處遇相對應的活動空間。再者，與日本及歐美相較，我國戒護人力與收容人的配比負荷量更是超標，已達五倍之譜；面對日新月異的犯罪情勢與態樣，教化輔導專業人員嚴重不足，高齡化犯罪問題伴隨各項處遇及醫療等重要環節，亟待政府全力奧援，投注更多人力、物力積極改善。

因此他提出監獄推展藝文教化之理念與實踐，希望藝術文化在監所扎根，作為輔弼教化的重要環節。社會資源中蘊藏心靈改革的最大驅動力，那就是藝文教化的柔性力量，這是洗滌內心再建人生的一個重要教化利器。吳憲璋說，老師們蒞監指導時，不但把真、善、美的藝術文化種子傳播給收容人，更重要的是他們傳達一份關愛的信息，藉技藝的傳授無形中將他們寶貴的人生經驗灌輸其中，這是何等可貴。這些理念的引導，讓犯罪矯治所有工作人員有一個重新的體認，蓋收容人的心如果沒有改變，一切處遇措施將是枉然，監獄行刑的目的也將付之東流。改變心性誠非易事，但期待即使僅讓一個壞人變好亦不算少，社會亦減少一個受害者，國家少背一個包袱。
 

▼前司法院副院長、台灣法治暨政策研究基金會董事長城仲模。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼前司法院副院長城仲模。（圖／記者吳銘峯攝）

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：1/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：吳憲璋（前矯正署署長）
講題：牆裡乾坤（高牆不該阻隔憲法所保障的受刑人人權）
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關鍵字：法律,人權,監獄人權,矯正署,吳憲璋,監所,藝文,教化,受害者,台灣法治暨政策研究基金會

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