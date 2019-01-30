夢時代「免出國吃遍全日本」　百元紅包人人有獎再送錢母、發財水

▲「夢時代橫丁日本展」不僅帶來好吃美食、好玩活動，還要帶民眾感受日本昭和懷舊氛圍。（圖／業者提供，以下同）

消費中心／綜合報導

大阪燒、名古屋炸雞翅、薩摩揚天婦羅、山形拉麵、北海道起司塔…想要大啖日本南北各地特色美食，不用出國，在台灣就能一次滿足。夢時代橫丁日本展精選眾多必吃店家，把道地美味、最潮甜點通通直送來台，雖然是期間限定活動，但因適逢農曆春節，過年出遊很適合揪親朋好友一起去逛逛，大口攻略日本美食，尤其2/5～2/10這幾天花個100、200元就能買到紅包試手氣，抽中好運直接帶回家。

復刻重現日本昭和年代的「夢時代橫丁日本展」，系列活動於即日起至2/11在8F時代會登場，活動期間，除了累積消費滿500元即可兌換森永牛奶糖一把抓，滿千招福抽抽樂還有機會抽中大關清酒，人氣爆棚的銅板美食扭蛋也將於2/5強勢回歸，限量100份好禮先搶先贏，今年共有3大特色，要讓每個人逛得開心、買得暢快、玩得盡興。

特色1：史上最復古日本展

近年吹起復古風，夢時代橫丁日本展就以日本昭和中期年代為背景設定，駄菓子屋（柑仔店）服務台、老戲院大舞台、懷舊美容院、昭和居酒屋4大主題展場，搬來鐵皮玩具、老郵筒、佐藤大象等佈置，營造出濃濃懷舊溫暖氛圍，走在裡面宛如穿越了時光，彷彿真的置身在日本老街巷弄，不論哪個場景，每一張照片拍起來很有味道又充滿意境。

▲老郵筒、鐵皮玩具機器人、森永牛奶糖讓日本展更增添懷舊氣息。

特色2：居酒屋美食大匯集

來到夢時代橫丁日本展之前，先好好清空你的胃，才能準備大口大口的吃！整個展場成了最大旗艦級居酒屋，網羅來自東京、山形、大阪、京都、九州、名古屋、沖繩、北海道等日本各地美味，包括鮮嫩多汁和牛漢堡初登場、居酒屋必吃串燒、日本美食王握壽司、痛風也要吃的奢侈海鮮炒麵，逛一圈就能把日本吃透透。吃完鹹的，想來個甜品收尾的話，當然不能錯過必吃的最潮香蕉巧克力、牡丹餅、草莓大福、爆漿鬆餅、醬油糰子，選擇多到讓人不知道該從哪個下手。如果吃得意猶未盡，現場另有新潟起司豆果、沖繩島辣椒蝦味仙貝、日本帆立貝、明太子等人氣伴手禮，把特色下酒菜帶回家再來一盤，或是作為年節送禮。

▲日本展精選眾多必吃店家，逛一圈就能大口吃遍日本各地美味。

▲在台灣就能吃到最潮的香蕉巧克力。

▲最道地的日式糰子。

特色3：最鬧假日活動

除了嚐遍美食，難得機會還可以體驗日本人氣活動，尤其是漫畫或動漫中有時會出現的「冰的啦！（台語）」橋段，現實生活中真的要讓你試試看，2/2當天下午14:00～15:00將有一場「大丈夫翻桌大賽」，接受挑戰的參賽者，要比比看誰能讓桌上玩具飛最遠，優勝者將可獲得限量好禮。另外，2/6、2/7兩天的15:00～16:00，特別邀請台日混血歌手田倉謙演唱日本昭和歌謠，帶來經典懷舊的旋律，陪伴民眾度過美好午後時光。

▲新年期間別忘了買個紅包試試手氣，說不定大獎就是你的！

還在找過年出遊的好去處嗎？來到夢時代橫丁日本展，就算待在國內也能爽爽玩，除此之外，夢時代還要讓你發大財，過年花一點小錢買紅包，不僅人人有獎，中獎機率也比刮刮樂高，100元求財氣金喜袋，內含100元夢時代禮券、豬運大吉抽獎券、中和烘爐地錢母1枚、華南銀行聯名發財水，限量2,000個；200元博好運金喜袋，內含100元夢時代禮券、豬運大吉抽獎券、金喜刮刮樂雙重抽，限量2,500個。

此次夢時代大手筆祭出眾多好禮且CP值高，光是在金喜刮刮樂雙重抽部分，第一重就每個人通通有獎，像是我的美麗日記面膜、花王蒸氣晚安貼、大戶屋300元抵用券等；第二重刮中金豬頭像則可挑戰大型豬玩偶夾夾樂，將有機會夾中OSIM迷你天王按摩椅、OUTDOORSKYLINE行李箱3件組、大同星球電鍋等。而最令人期待的豬運大吉抽獎券，預計於2/6 13:00現場抽出，獎項有新春金發財「GOGORO 2 Delight」（價值83,800元）3名、新春刮到飽「彩券全餐100張」（價值81,000元）、新春大三元「開運黃金麻將」（價值8,940元）1名，另加碼再抽現金豬撲滿888元3名、1,688元1名、5,688元1名任你抽，新的一年好彩頭旺旺來。