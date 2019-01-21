▲「珠玉滿盤」銀獎尾牙呷澎派，天籟迎金豬富貴好運旺。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在台灣傳統習俗裡，臘月十六是土地公最後一次做牙的日子，也就是俗稱的「尾牙」，除了會吃割包或潤餅祈福外，不少公司行號也會準備豐富的酒菜筵席犒賞員工一年的辛勞。陽明山天籟渡假酒店榮獲2018台灣十大好湯桌菜組銀獎，為迎接金豬年的到來，特別以「珠玉滿盤」為主題，推出每桌9888元起尾牙春酒中式佳餚，讓賓客都能金豬富貴好運旺。

2018台灣十大好湯桌菜組銀獎加持，為了呈現此次「珠玉滿盤」的尊貴氣勢。陽明山天籟渡假酒店中餐廳以巧奪天工的精湛廚藝設計「蓮瑤紅條龍」古早味名菜，嚴選深海七星紅條龍魚，將魚肉片切成蓮花狀，再以芺蓉蒸蛋鋪底。最後淋上金華火腿與香菇熬煮而成的金黃汁液，完美呈現蓮花出水盛開的富貴意象。

另一道冷盤佳餚「五福齊臨門」，則是先將花枝浸泡於米酒中去除腥味，以小火煎至焦香後，再把台灣烏魚子及薄鹽海苔放進花枝裡捲型清蒸，待冷卻後再用核桃木以文火煙燻，最後才整型上菜。雖是一道尋常不過的傳統菜色，卻見師傅的一片匠心美意。

陽明山天籟渡假酒店位於陽明山國家公園山海交界處，坐擁群山美景，2000坪露天風呂，取用磺嘴山下四磺坪天然白硫磺泉水，素有「皮膚之湯」的美名，全台獨有的溫泉泥不僅富含礦物質，可潤膚美肌外，「溫泉泥塑DIY」也是熱門手作活動之一。

2018交通部觀光局「湯遊北台灣」台灣十大好湯美食活動，天籟除了以「皮膚之湯」獲得遊客推薦外，精緻中菜料理更榮獲桌菜組銀獎的肯定。適逢歲末尾牙之際，即日起至3月31日止，凡訂「珠玉滿盤」系列尾牙春酒桌菜3桌（含）以上，即贈平假日露天風呂券3張（依桌數增加），10桌以上再贈價值12000元和風四人客房平假日住宿券。