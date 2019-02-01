鄭文燦9天年假到100家廟宇參香　做「麻油雞燉飯」犒賞家人

▲桃園市長鄭文燦向市府同仁辭歲。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期9天的農曆連假2/2展開，桃園市長鄭文燦1日向市府同仁辭歲，並發送豬年新春福袋給所有同仁及志工，提前感受農曆春節的熱鬧氣氛。鄭文燦表示，他打算在過年期間到100家廟宇參拜，發放新春福袋給市民朋友，同時年假期間，要親手做一道「麻油雞燉飯」年菜犒賞家人，希望大家都能過一個平安好年。

鄭文燦今天由市府副市長游建華、秘書長李憲明、副祕書長兼任工務局長黃治峯、秘書處長顏子傑陪同，向辛苦的市府員工辭歲。鄭文燦表示，市府團隊過去4年獲得許多重大成就，全賴所有同仁一起辛勤付出，希望新的一年，桃園能夠轉大人，市民的夢想也能一一實現，祝福大家新年快樂、諸事大吉。

▲桃園市政府今年製作的新春福袋和小卡。▼鄭文燦向市府同仁辭歲。（圖／桃園市政府提供）





對於今年農曆年假怎麼過？鄭文燦說，每年過年期間他都會展開鐵人行程，除夕吃完年夜飯將到各分局及派出所，慰勞值班員警，稍晚則會到景福宮及五福宮拜頭香，並展開春節期間參拜100家廟宇的行程，也就是每天至少要參訪10家以上廟宇，中間也希望盡量參與各種地方活動。

而2019年新春福袋邀請桃園在地書法家王孝堂揮毫題字，寫下「諸事大吉」吉祥語，小卡則由專業設計師「閃閃」操刀，外型設計成如CD唱片一般，上面繪有7隻小豬，象徵財富及幸福等，總計製作20萬份，希望透過新春福袋，將新年的祝福傳達給每位同仁及市民朋友。