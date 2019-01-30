配合春節疏運機捷及高鐵加開班次　鄭文燦：多利用大眾運輸

▲桃園市長鄭文燦陪同行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人，視察高鐵行控中心。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市長鄭文燦30日陪同行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人，視察桃園機場春運情形，隨後轉往高鐵視察行控中心暨慰勤表示，交通運輸業在春節期間總是特別忙碌，尤其今年有9天連假，機場捷運及高鐵都配合春節疏運加開許多班次，旅客可以在桃園機場搭乘機捷，短短車程就能轉乘高鐵，無論是南下或北上皆十分便利。

另外，市府交通局也規劃替代道路及計程車共乘措施等，鼓勵市民朋友多利用大眾運輸工具，避免自行開車，減少交通阻塞。鄭文燦進一步指出，桃機公司春節期間的單日的旅運量，預估將超過15萬人次，工作人員必須堅守崗位，服務這麼多的旅客，又要協助非洲豬瘟防疫工作，是很大的挑戰，各單位都必須全力投入，同時感謝同仁的努力付出。

▲行政院長蘇貞昌視察台灣高鐵行控中心。▼蘇貞昌院長致贈新春福袋表達慰勉，由台灣高鐵江耀宗董事長（左）代表接受。（圖／高鐵桃園站提供）

行政院長蘇貞昌表示，非洲豬瘟屬國安層級，防疫工作不能有漏洞，需要機場工作人員一同保護台灣的安全及產業，也期勉大家能預先設想各種突發狀況，在狀況發生時能緊急妥善處理，讓國家及國內外旅客都能享受平安快樂的假期。