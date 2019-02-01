陸客不來受「連帶影響」　南鯤鯓代天府：看到台灣的變遷縮影

▲南鯤鯓代天府香火鼎盛，連續8年在年初一抽國運籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁，下同）

記者蔡儀潔／台北報導

由於近年來陸客來台人數下降，旅遊業紛紛受到波及。在這個狀況下，台南南鯤鯓代天府受到「連帶影響」，因為飯店業者是主要的捐資來源。台南南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，「大環境的榮枯南鯤鯓代天府都感受深刻，看得到台灣政經環境的變遷縮影。」

侯賢遜表示，此前陸客團來台數量還很多，除了會到訪阿里山、日月潭外，南鯤鯓代天府因保存傳統王爺信仰，有顛覆傳統宮廟的建築，是許多陸客宗教、建築文化之旅的必遊之地，成為陸客十大必拜訪的宗教聖地。

但寺廟近年來營運狀況下滑。侯賢遜指出，一方面是因為台灣景氣不好，香油錢跟著受影響，特別是這兩年「捐資大戶」飯店業收入變少，對寺廟的捐款也只能量力而為，「我們（寺廟和飯店業者）是連帶關係，人家經營不好我們也不能強迫。」

侯賢遜回憶起過去稱，南鯤鯓代天府最旺的時候是在民國80幾年的時候，添香油錢都要排隊；各地的進香團紛紛前來，動輒200至300人，「收入多了出手自然大方」。

侯賢遜表示，現在來廟裡拜拜的人還是很多，甚至有所增加，但願意給香油錢的人就變少了。

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盈利下滑的另一個原因是「一例一休」提高了人事成本。侯賢遜說，寺廟的運作時間和一般公司機構不太一樣，除了節假日、慶典外，還有許多看時辰迎送神的儀式等等，「民眾下班想來上香，我們不能也跟著下班然後讓寺廟關門。」

由於經常會出現深夜、黎明或節日加班的狀況，侯賢遜表示，「一例一休」的制度會使人力調度變得困難，加班費的支出也有所增加，但「政策我們還是會盡量配合。」

侯賢遜指出，南鯤鯓代天府每天基本開銷以20萬元起跳，這還不包括活動、儀典、各項整修工程的支出。但由於寺廟沒有「固定收入」，所以侯賢遜無法透露具體受到多少衝擊。

▲南鯤鯓代天府2015年抽中「武則天坐天」，左為總幹事侯賢遜。

侯賢遜強調，營運問題主要是因為大環境影響，寺廟也是社會環境的縮影；台灣大環境的榮枯，從旅遊業的下滑、一例一休的實施，到兩岸關係的變化，南鯤鯓代天府都感受深刻，看得到變遷縮影。

面對收入減少的窘境，侯賢遜表示，不排除會向台商募款，請他們幫忙，不少台商因長期不在台灣，會來南鯤鯓代天府「分靈（到宮廟求取神明的香火回去供奉）」，隨後需要回來「謁祖（當神靈分靈到其他地方時，經過一些時日會回祖廟拜見祖靈）」，「台商回來廟裡的時候，如果有賺錢了就會大方捐款。」