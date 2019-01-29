陸客來求醫...台灣人暖心舉動讓他驚呆「人與人溫度高於體溫」

▲一名大陸作家讚嘆台灣「很有溫度」。（圖／示意圖非當事人／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導



中國大陸網路上有近期出現一篇熱門文章，名為「台灣，人與人的溫度，永遠在體溫之上」，作者分享他朋友到台灣求醫的經驗，除了感嘆醫療設備完整，更讓人印象深刻的是台灣人的「溫度」。文內也分享了幾個大陸朋友到台灣見識到的溫暖小故事，更能體會台灣人情味。



文章的作者吳小平在文章開頭提到，「不少大陸人說，日本不行了，香港不行了，台灣不行了。那是這些大陸人走的地方還不夠多，看的世界太不夠廣」、「台灣更好。寶島台灣，不是白說的」。他在文章內提到，一名部委友人的舅舅罹患癌症到台灣治療，在醫院裡面他發現，台灣的醫生很和藹，護士也很體貼。

文內提到，「台灣，人與人的溫度，永遠在體溫之上」。在這位罹癌舅舅住院期間，家屬主動提要出錢替病患打營養針或點滴，結果醫生主動拒絕表示，病人狀況並不適合，但這樣的情況在大陸的醫院是見不到的，「病人要多少給多少，多多益善，病人需要，花錢就行。幹嘛要拒絕富有的病人的要求呢？」

後來病人轉診到另一間專業癌症治療中心，這名部委好友看到一名女子出現，詢問是否需要「臨終關懷服務」，可以協助陪病人聊天，原先他們很訝異，想說這樣的錢也要賺，沒想到對方回說這個服務是免費的，只希望可以關懷病人，陪伴走完最後旅程，文內感嘆「是啊，我們大陸人太防著彼此了，已經沒有人與人的基本信任」。

不幸的是，這位舅舅最後還是因病去世了，醫院也貼心詢問需要道教還是佛教的法事。最後，離開醫院時，看到門口有一個烤地瓜的攤販，一名台灣女子對老闆表示，他的丈夫很喜歡吃這家的烤地瓜，但是因為生病已經吃不下，只能勉強嚥下幾口地瓜，但自知已經不久於人世，於是託她送了食物給地瓜攤販。當下，女子和地瓜攤老闆都留著眼淚，相當動人。

文末提到，人均10萬美金的GDP不見得就是贏家，「你以為人家衰落了嗎？不是，台灣遠遠是先進，是儒雅的，是可愛的，她的路，還長著呢。」

