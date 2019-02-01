川普笑迎劉鶴「美中談判有進展」！期待見習近平　下周公布二次川金會

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）31日表示，美中貿易談判有進展，他將與中國國家主席習近平見面而達成共識；習近平也致函給川普指，美國與中國的關係正處在重要的階段，希望雙方繼續合作並保持聯繫。另一方面，川普也表示，美國已經與北韓達成共識，下星期將會公布他與北韓領導人金正恩二次會面的時間和地點。

美中貿易談判進行到第二天，川普接帶來率團訪白宮的中國國務院副總理劉鶴，也透過翻譯向川普表示習近平在信中寫的內容：「希望美國和中國雙方能在相互尊重的基礎上繼續合作。」川普說，劉鶴是他的朋友，很榮幸和劉鶴會面。

川普表示，雙方在會談上有很多事情獲得進展，但還沒有獲得共識，如果雙方最後能順利完成，那麼這就是一份「了不起的協議」，不過最後也要等到他和習近平會面後才能敲定而成。

至於下一次舉行「川習會」的時間？川普說他還不確定，不過美國暫緩調升對中國2000億美元產品的關稅由10%至25%的期限就確定在3月1日，至於是否延後期限，他則說還沒有討論到那個地步，但美國相當關切中國的結構改革議題及減少貿易逆差，須達成「有意義的承諾」。