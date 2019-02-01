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零下50度極凍救火！消防員鬍子整坨結冰　四肢僵爆被讚英雄

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▲▼零下50度極凍救火！美國威斯康辛州（Wisconsin）有消防員的鬍子整團結冰。（圖／翻攝自臉書／Bimbo Gifford）

▲即使異常寒冷，消防員也不能鬆懈。（圖／翻攝自臉書／Bimbo Gifford）

記者丁維瑀／綜合外電報導

「極地渦旋」侵襲美國，部分地區上月30日的氣溫甚至來到攝氏零下50度，被形容比南極還冷。不過，威斯康辛州（Wisconsin）的消防團隊依舊得繼續工作，其中一名消防隊長漢森（Mitch Hansen）與夥伴頂著低溫救火，他的鬍子整個結冰，讓網友大讚是「英雄」。

CNN報導，漢森凍僵的照片被PO上臉書後引來極大迴響，他來自卡梅倫消防局（Cameron Fire Department），當天一處民宅發生火災，團隊出勤時氣溫只有攝氏零下50度。

另一名消防員保爾森（Tony Paulson）說明，大火燒毀了房屋，所幸每個人都平安出來，「我們盡可能保留他們的物品。」他形容，天氣真的很寒冷，他在外面時身體非常僵硬。

We had a house fire south of Cameron today. Our chief Mitch Hansen thought it was a splash park....

Bimbo Gifford 發佈於 2019年1月30日 星期三

拍攝照片的助理處長吉福德（Bimbo Gifford）表示，這是他第一次在如此極凍的狀況下救災，「這很艱難，我們是個充滿志工的小團隊，但仍要小心謹慎與受訓。當外頭很冷時，你簡直無法動彈。」

▲▼極地渦旋寒潮，芝加哥密西根湖水都凍到結冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥密西根湖水都凍到結冰。（圖／達志影像／美聯社）

除了威斯康辛州，美國中西部芝加哥（Chicago）的嚴寒也使得醫護人員相當忙碌，有醫師替50名凍傷的患者治療，有些病人可能會失去手臂或腿部。燒傷科主任普拉吉達斯（Stathis Poulakidas）補充，在極端的天氣狀況下，若沒有謹慎注意，3到10分鐘內就會凍傷。

►►13秒影片秒懂極地渦旋！女子秀髮「瞬間結冰」　冷到直接站起來 

►►極地渦旋凍爆！　《冰雪奇緣》艾莎公主涉「操控寒流」遭美警逮捕

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關鍵字：極地渦旋,消防員,北美要聞

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