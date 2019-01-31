菜還想放18！他PO「棉被豆干照」被嗆翻　網笑：女友要掰了

▲折棉被在當兵時是必備技能。（示意圖／陸軍司令部）



記者鄒鎮宇／綜合報導

把一床棉被折成「豆干」，絕對是當兵必學的技能之一，甚至有人退伍後也會維持1、2個禮拜，才會漸漸放下這個每天必做的神奇技能。有網友PO出自己折的「豆干」，開心地說想要放18，瞬間讓網友全都笑翻，「我看你是連08都沒辦法放，鐵定是被幹到飛起來」。

該名男網友自稱非職業軍人，本著嘗試的精神在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他的成品絕對可以讓他放我18（國軍晚上18時提早放假，正常來說是隔天的早上8時，俗稱08），並附上他的「豆干」成品。

▲▼許多當過兵的網友，看到這棉被都爆怒了。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「08吧 皺成這樣」、「拿電話卡刮一下吧」、「你那個在我以前聯勤司令部勤務連的標準一定被洞八」、「你的棉被是不是放反了？！」、「身為一個教育班長退伍的我來說.....重摺！」；另外，由於08跟18的放假時間差了一個晚上，也有人笑說「差一個晚上，可能女友就跟別人跑了」。

「夜市的臭豆腐都比你正」許多網友也拿出當兵時班長的話大罵，「刈包夾蛋？你開早餐店？週六早餐做完再走」、「這裡是西點軍校，你當西點麵包？？」、「比我阿嬤的臉還皺 衣架是不會拿出來推嗎？」、「我看你兵還沒當夠，折成這樣」。