　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菜還想放18！他PO「棉被豆干照」被嗆翻　網笑：女友要掰了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲折棉被在當兵時是必備技能。（示意圖／陸軍司令部）

記者鄒鎮宇／綜合報導

把一床棉被折成「豆干」，絕對是當兵必學的技能之一，甚至有人退伍後也會維持1、2個禮拜，才會漸漸放下這個每天必做的神奇技能。有網友PO出自己折的「豆干」，開心地說想要放18，瞬間讓網友全都笑翻，「我看你是連08都沒辦法放，鐵定是被幹到飛起來」。

該名男網友自稱非職業軍人，本著嘗試的精神在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他的成品絕對可以讓他放我18（國軍晚上18時提早放假，正常來說是隔天的早上8時，俗稱08），並附上他的「豆干」成品。

▲▼菜還想放18！他PO「棉被豆干照」被嗆翻　網笑：女友掰掰了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼許多當過兵的網友，看到這棉被都爆怒了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼菜還想放18！他PO「棉被豆干照」被嗆翻　網笑：女友掰掰了。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完紛紛留言，「08吧 皺成這樣」、「拿電話卡刮一下吧」、「你那個在我以前聯勤司令部勤務連的標準一定被洞八」、「你的棉被是不是放反了？！」、「身為一個教育班長退伍的我來說.....重摺！」；另外，由於08跟18的放假時間差了一個晚上，也有人笑說「差一個晚上，可能女友就跟別人跑了」。

「夜市的臭豆腐都比你正」許多網友也拿出當兵時班長的話大罵，「刈包夾蛋？你開早餐店？週六早餐做完再走」、「這裡是西點軍校，你當西點麵包？？」、「比我阿嬤的臉還皺 衣架是不會拿出來推嗎？」、「我看你兵還沒當夠，折成這樣」。

ET快訊
即／AIPH傳沒收到門票收入「取消花博主辦權」　台中市府回應
快訊／松山住處2死自殺命案　死者證實為文化部10職等專委
阿兵哥車禍瀕死！嬤超恰「這條命不能拿」神展開　孫見證奇蹟

關鍵字：國軍,爆廢公社,18,08,豆干

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

菜還想放18！他PO「棉被豆干照」被嗆翻　網笑：女友要掰了

「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

回應家屬8訴求！交通部首度公開調查小組約談尤振仲完整音檔

阿兵哥車禍瀕死！嬤超恰「這條命不能拿」神展開　孫見證奇蹟...記到現在

老公生日！老婆豪買2萬「PS4大全套」　他一回家見8箱爽哭：忍讓是對的

最狂逆襲酸民！公視「中獎名單」超療癒　網笑噴：這公審我喜歡

去馬祖嚇到！午餐吃1碗麵線100元「比台北還貴」　地方阿兵哥哭：都搶小7

上班最後一天！尾牙抽到2萬爽爆　一開紅包驚見「老闆詐騙手法」超心碎

快訊／強度升級！大陸冷氣團快閃　北東低溫狂掉剩13度、周五有感濕冷

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

年節到！經典年菜輕鬆學　拌炒+蒸煮自製港式蘿蔔糕

菜還想放18！他PO「棉被豆干照」被嗆翻　網笑：女友要掰了

「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

回應家屬8訴求！交通部首度公開調查小組約談尤振仲完整音檔

阿兵哥車禍瀕死！嬤超恰「這條命不能拿」神展開　孫見證奇蹟...記到現在

老公生日！老婆豪買2萬「PS4大全套」　他一回家見8箱爽哭：忍讓是對的

最狂逆襲酸民！公視「中獎名單」超療癒　網笑噴：這公審我喜歡

去馬祖嚇到！午餐吃1碗麵線100元「比台北還貴」　地方阿兵哥哭：都搶小7

上班最後一天！尾牙抽到2萬爽爆　一開紅包驚見「老闆詐騙手法」超心碎

快訊／強度升級！大陸冷氣團快閃　北東低溫狂掉剩13度、周五有感濕冷

過年前先練一波　U23男足首重整體戰術

準新娘車禍後每天都失憶 男不離棄每天讓你重新愛一次

澳洲公車司機「邊滑手機」…2男猛撞慘死細節曝光！　台人社群震驚

「韓流始祖」單飛後粉絲剩不到十分之一　安七炫：人氣只是泡沫

高雄烏魚子佐餐料理比賽　潘恆旭：透過美食行銷增加農漁民收益

隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇

愛情產業鏈出招！高雄觀光局長潘恆旭宣布試跳愛河　到場試水溫保證

SNK啟動電競支援計畫　EVO Japan 2019《KOF XIV》勝出者可得贊助

SBL明星賽／天龍vs.地虎確定　首創人氣王選秀有新意

RMK春夏普普風彩妝新品　舞動你內心深處的藝術靈魂

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

生活熱門新聞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇..

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大..

22K男想吃春水堂　看菜單要花..

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬..

不想生一次來兩個！一個決定萬人..

要剪10年信用卡！客服祭出大禮..

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

即／23：14高雄4.9地震　..

網問「28歲男人」該有什麼成就..

台中27K妹想送1歲子：養小孩..

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

低胸妹腿開佔器材10分鐘！網看..

友幫吃光剩下的麵　網分析：他喜..

更多熱門

相關新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

「老婆全額付款！」高雄一名男網友今（31）日生日，沒想到就收到的Sony PS4（PlayStation 4）VR遊戲機組合包，從把手、耳機、PS Move動態控制器、VR眼鏡一整組全系列都到手，價值估算也有2萬多元，讓他整個爽翻了。

薪水年後發！女兒吃泡麵...爸嘆：壓力好大

國軍左營分院「高壓氧多人艙」曝光　像捷運車廂

托嬰註冊費、月費33K　年終全乾

她幫洗碗男友秒閃進房！網勸：快逃

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大陷阱

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

不想生一次來兩個！一個決定萬人讚翻

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面