九合一選舉被罵到怕！中選會提修法：公投不一定綁大選

▲九合一投票因公投綁大選造成混亂。（圖／資料照）

記者徐政璿、蔣婕妤／台北報導

去年年底九合一選戰因為公投綁大選造成混亂，台北市長開票甚至開到半夜兩點多，讓中選會被罵到翻天。為避免慘況重演，中選會將提《公投法》修法，「公投不一定綁大選」。

中選會31日召開會議討論《公投法》等議題，會議中通過的《公投法》修法版本，將送行政院院會審查。針對修法方向，中選會代理主委陳朝建表示，主要是準備期的延長，以及公投綁大選由原本的「應」改為「得」。

九合一大選公投綁大選造成票務混亂，太多選票讓民眾投不完，甚至發生「一邊開票一邊投票」的狀況，爭議不斷也讓中選會被罵到臭頭。《公投法23條》規定，「主管機關應於公民投票案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，『應』與該選舉同日舉行」，選後有民進黨立委提案，把規定中的改成「應」，改成「得」，盼能解決公投綁大選衍生的爭議。

陳朝建解釋，由「應」改為「得」主要是要讓日後公投時不用非得「公投綁大選」，替公投保留一定彈性，另外，這次修法也會將公投準備期拉長，由現行規定的一個月準備期延長至3個月以上。

陳朝建指出，相關修法31日在中選會會議上通過後，修正草案將送交行政院院會審查，待行政院審查通過後才會送至立法院進行後續審查作業。