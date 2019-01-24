「搶劫不要動」波力士扮搶匪　模擬演練太真實民眾猛報警　

▲新竹市一分局下午模擬演練，兩位員警犧牲扮演搶匪，大批警力荷槍入境，引起民眾圍觀。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市下午發生一起「超真實的假搶案」，原來是新竹市警方為了預防年節前民眾前往銀行提領現金遭搶的演練，演練中大批警力荷槍入鏡，平常是執法身分的波力士大人們，也破例犧牲扮演搶匪，由於現場模擬太真實也嚇壞路過民眾。新竹市警方表示，希望藉以此次防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛及臨時應變能力，並提升整體偵查犯罪功能，做到「立即破案」、「有案必破」，確保社會治安及保障民眾生命財產安全。

年關將近各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，都有大量資金匯入（兌），民眾也因提取大量現金，而容易成為歹徒覬覦下手目標，新竹市第一分局於24日16時30分，於「京城銀行新竹分行」 辦理「防搶演練」及「攔截圍捕演練」，由於現場演練逼真、大量警力荷槍實彈上陣，逼真的演練也吸引周邊店家目光，還有路過民眾誤以為搶案真實上演，接著見到警方發布攔截圍捕，成功制伏搶匪。

「通通趴下不要動、搶劫！」扮演搶匪的是一分局的小隊長劉永強及偵查佐湛少華，而照片中扮演領款貴婦的則為新竹市一分局分局長蕭惠珠，劇情中貴婦來到銀行領取大額現金竟碰上兩名魁武搶匪持槍衝入櫃台行搶，一票行員當場嚇壞，蕭惠珠除了扮演「貴婦」還要當「導演」，一邊口頭指導行員「鎖上抽屜、蹲下、按警鈴、記特徵」等候員警到來，而警方獲報後全副武裝在各大路口攔截，十分鐘後將搶匪壓制逮捕。

新竹市警方說，希望藉以此次防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛及臨時應變能力，並提升整體偵查犯罪功能，做到「立即破案」、「有案必破」，確保社會治安及保障民眾生命財產安全。