他PO賓士維修單…這一項高達95萬「可買國產車」　網曝原因

▲賓士S-Class系列。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

許多男人都會希望事業有成之後，能夠買一台雙B來犒賞自己，不過雙B的維修、保養金額通常會讓人大開眼界。臉書私密社團《爆廢公社》一位網友PO出一張賓士的維修報價單，其中一項金額高達95.5萬，讓其他網友大吃一驚。

網友發文透露指出，他一位開Mercedes Benz S400的朋友，拿出維修報價單後發現，其中鋰電池項目就要價95萬5122元。原PO說「請問廢友們，這樣維修是行情價嗎？幣別不是日幣喔 是真的台幣」

▲網友分享賓士油電車的維修報價單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

對此有網友被這高價電池嚇傻，留言說「電池95萬真假」、「直升機都只要10幾萬.........」、「整個電池模組的價格吧~難怪S400是二手車界毒藥」、「95萬！！比我的RAV4還貴」。

也有網友透露這台應該是M-Benz S-Class系列中的S400 Hybrid L，一台全新建議售價超過500萬元，網友則說「買的起s400應該沒問題負擔啦！只是95萬幹脆買台國產車....」，也有網友透露「正常的喔，妹婿在草屯賓士廠上班，4-5年前就跟我說電池一組要百萬左右，而且是裡面串連只要掛一顆，要換整組。」