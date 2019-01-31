與植物飛揚的精靈—李盈慧

文／時尚家居 資料提供︱李盈慧

生命的緣份往往非常奇妙，那些曾經的際遇，你以為只是擦身而過的短暫交會，沒想到它所留下的能量，卻能夠讓你爆發出一個璀燦光華的未來。

以好奇與狂熱入世

唸高中時，常常在站牌等車的過程中，她總是忍不住要跟其他一起等車的陌生人攀談；那個時候，她還不知道，原來這是一種對世事無法克制的好奇。藉由閒散的對話，打發了無聊的等車時光，也打破了彼此的隔闔。

除了旺盛的好奇心，她也是個狂熱份子，狂熱於當下所著迷的事物。一度被水晶剔透瑩亮和神秘磁場的力量深深吸引，幾乎每個週末都到建國玉市尋寶；在家裏、辦公室、車上和隨身包包，都可以發現水晶的蹤影，並且熱烈的推薦給身邊的每個人。後來有段時間被觀葉植物的生命力給誘惑，藉由葉片扦插的方式，在自家陽台繁衍了近百盆的小植栽。若你和她到戶外走走，她可以教你辨識大半植物的名稱和種籽的外觀。

雖然是正規美術科班出身，年輕時對美術繪畫卻興趣不高，不料到了人生的下半場，因緣際會的重拾起畫筆，才發現生命前進所需的資糧，上天都其實早早就預備好，只是當時太年輕沒看懂。

重新回到傳統美術的領域後，她性格中的狂熱因子再度出現在她對繪畫的執著上。現在她不再是那個等公車的女高中生了，但她藉由繪畫持續和這個世界進行著更深度的對話。她和水彩班的學生總是初見即如舊識，上課過程中除了繪畫技巧外，還交流著彼此的人生故事，温暖而喜悅。口耳相傳的結果，讓她的水彩課一班開過一班，嚴重排擠到她個人創作的時間。

以靜謐與暖意入畫

而除了是個在水彩班上受擁戴的老師，她的畫筆也帶著她走向了更廣闊的世界，屢屢得到國際比賽的肯定，也在出國參展的過程中，認識了許多其他國家傑出的畫家與不同文化的表現風格，繪畫再度滿足了她對世事的好奇。她鮮活的個性造就了今日豐富熱烈的她，她的人生歷練則讓她的作品凝聚出一種內斂的優雅。

她的畫風恬淡柔美，溫暖平實，既寫實具象又嫻靜飄逸。她的畫作曾被她的學生戲稱掛在任何場所都不會有違和感，也因此從五星級飯店到豪宅大廳到風格小店，都可以看到她被收藏的畫作。玫瑰與繡球是她畫作中出現頻率很高的主題，玫瑰甜美孤絕，繡球豐盈完滿，似是世間女子對人生期許的投射。

外在塵世或許匆亂寒涼，但很多人在她的畫作裏，都找到了一個暖謐安適的所在。

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