Linn Fritz：「極簡」是對現代人的慈悲

資訊爆炸，現在的我們每天爬出溫軟的被窩防空洞，手機螢幕便如同轟炸來襲警報，閃現出數十條通知訊息，滑開臉書，各家媒體與粉絲頁的快訊如連鎖炸彈，數種提示鈴彈雨齊下，「叮」一聲如一次槍響，喝下咖啡興奮劑，準備一天的搏鬥，我想這就是極簡美學越來越流行的原因，現代人的時間如裁縫針包，被竭盡所能的針滿縫隙，而「極簡」則是一種對現代人的慈悲，上至視覺設計，下至日常生活，極簡為人們的頭腦留下空間，那裡有海洋、星月、暖流、草香。

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身兼設計師與插畫家的琳恩・弗里茨（Linn Fritz）是極簡與幾何畫面的崇拜者，與所有極簡大師相同，他們能敏銳察覺色塊的雀躍性格或線條的強壯肌肉，用這兩個元素在原先空白的畫面中鑿出千百種面孔。

琳恩出身瑞典，繼承北歐極簡風格的文化因子，以瑞典知名的建築與傢俱風格為例，他們的設計深深映射出了北歐的地理環境：強調線條的燈飾、略微彎曲的椅腳、簡單的鍋碗配色，那些弧度設計彷彿就是包圍城鎮的圓弧形峽灣，而簡約的配色映入眼簾後總是能喚起人記憶的低溫感受，琳恩的設計畫面也隱約散發著這些氣息。

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