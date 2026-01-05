　
社會 社會焦點 保障人權

高雄衛生局長千字文解釋狼官性侵案　柯志恩怒：有沒有搞錯方向

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統中篩選出未成年少女誘騙性侵得逞。外界質疑衛生局「封口半年」是要蓋牌，衛生局長黃志中今（5）日一篇聲明曝光，重申這是考量對被害人的保護，但國民黨高雄市長候選人柯志恩看完後痛批，「你有沒有搞錯方向？」

針對狼官性侵少女案，高雄市議員李雅靜痛批，衛生局封口半年像沒事一樣，「出事就蓋牌」就是典型的官僚殺人，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責。

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

▲▼高雄狼官性侵少女！柯志恩看衛生局長聲明氣炸：有沒有搞錯方向。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨市議會黨團召開「高市府社會安全網成性侵害黑洞！心衛之狼 誰人之過？」記者會。（圖／記者賴文萱攝）

對於外界指責，黃志中一篇聲明今日曝光，他重申，「這半年我們不是沒做事：立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制的全面檢討改善。我必須強調一個敗類，不代表就能壓垮整個體系。」

黃志中也說，媒體曝光可能導致被害人自殺，當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住那個孩子的命。如果這讓社會誤解他在掩蓋，這個誤解，他承受；如果有人因此要他下台，這個壓力，他承受。但如果重來一次，面對同樣的兩難，他還是會選擇先救那個孩子的命。

不過，對於黃志中的聲明，柯志恩在今日國民黨高雄市議會黨團召開的記者會中說，她看到黃志中發表的1734個字聲明，結果他居然說如果案件被媒體披露，會造成事件有更不堪的下場，怒批「這是一個處理事情的態度嗎？」

▲▼高雄狼官性侵少女！柯志恩看衛生局長聲明氣炸：有沒有搞錯方向。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩看衛生局長聲明氣炸：有沒有搞錯方向。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，保護少女安全本來就是衛生局的權責，「黃志中怎麼可以用這個方法來說你不揭露是因為這個理由？這個不揭露是因為你沒有監督到你的高層主管所做的每一個事情。」

柯志恩強調，這位核心加害人可以上網上百次去看這些少女的資料，卻沒有任何的監督機制，她痛罵黃志中「你有沒有搞錯方向？」，認為黃的聲明真的讓人傻眼，真的是質詢了個寂寞，令人非常生氣。

01/03 全台詐欺最新數據

高官性侵少女「未見陳其邁震怒」　高市府發聲明

高官性侵少女「未見陳其邁震怒」　高市府發聲明

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統中篩選出未成年少女誘騙性侵得逞，國民黨高雄市議會黨團質疑衛生局「封口半年」，出事就蓋牌，這次也沒見高雄市長陳其邁出來震怒，怒轟連演都不演了。對此，高雄市府今也發聲明強調，全力協處保護被害人免受二次傷害，並檢討清查資安強化社安網功能運作。

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

米其林必比登名店「沒主動開發票」慘了！　國稅局：盡速稽查

米其林必比登名店「沒主動開發票」慘了！　國稅局：盡速稽查

高雄南華市場2男械鬥　警帶盾牌衝現場

高雄南華市場2男械鬥　警帶盾牌衝現場

米其林必比登名店「沒主動開發票」

米其林必比登名店「沒主動開發票」

