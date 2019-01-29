簡約不簡單　健康無毒安心綠能宅

文／時尚家居 資料提供∣歐德集團 0800-033-988 採訪撰文∣Mikage

看似簡約的空間，卻蘊含了一點都不簡單的細節與用心，男主人在家裡工作，因此對居家安全與健康非常重視，除了希望設計的元素、色彩可以精緻且簡化，對於面板、塗料的材質更是要求，如此高標準的需求，交給歐德，就對了。

空間洗牌，風格與機能並行不悖

視覺上的簡單，往往蘊藏了更多的細節，素雅簡約的空間特質，執行起來，其實一點都不簡單。為了男主人在家工作的視野及氣場，將原本的主臥室位置更改為與客廳開放相接的書房，並合併原有的兩房為寬敞的主臥室，讓生活動線更為流暢舒適。開放敞朗的空間，力求簡單與簡潔，僅在天花板及線條造型電視牆動用到木工，其餘櫃體皆為系統櫃，設計師分別在天花板、電視櫃與門片、牆壁上利用三種色階的灰色，形成一致性相當高，但又營造出視覺層次的效果，讓空間表情更加生動不單調。

因應屋主的生活習慣，設置了大容量的收納空間，兩間臥室都擁有大衣櫥，就連通往衛浴的推拉門上方，也利用隱藏式門片設置了大量的收納空間；緊臨客廳的書房以半身櫃區隔空間，保留了開闊的視野，也讓一整面的書櫃牆成為最適切的視覺重點，以系統家具打造的書櫃牆，還設計了插座與線路的收納活動盒，隱藏雜亂的配線，保持簡潔俐落。

健康無毒，住得更安全

由於在家工作，因此待在家中的時間非常的長，屋主對居家環境、裝潢材料在安全、無毒與健康的要求上，比一般人還要講究，一開始便提出希望所有建材都是綠建材，除選用了歐德的綠建材系列板材、儷仕矽酸鈣板外，角材也全部加噴甲醛分解劑，連牆面使用的油漆，都是選用淨味全效甲醛分解漆，除了不含甲醛、重金屬之外，還能持續吸附、分解空氣中的游離甲醛。而歐德新竹門市的王咨棋設計師，在封板刷油漆前還先行刷過甲殼素塗料，以吸附、分解室內甲醛，達到抗菌、吸附臭味的功效，讓屋子的狀況能更符合屋主所需。

這已經是屋主第四次將住家交給歐德了，緣於對歐德品質的信任，為了環保健康，也為了降低施工期間的粉塵污染，本案僅有天花板及線板造型電視牆動用到木工施作，其餘櫃體全部使用歐德的系統家具。歐德傢俱全面採用德國進口低甲醛健康防潮塑合板，獲得內政部「健康綠建材」標章，更受到台灣綠色典範獎及國際綠色典範獎的肯定，可說是系統家具廠商中，綠建材的最佳選擇。

便利耐用，使用更安心

健康之餘，安全與耐用更是居家裝潢的首要考量，王咨棋設計師採用歐德家具高檔新品五金，讓系統家具在使用上更安全，也更便利。鞋櫃內隱藏了兼具收納功能的穿鞋椅，使用超載重強力滑軌，就算是體型壯碩的大漢也能安心坐下；衛浴門口及主臥衣櫃擇使用了走上下軌、開闔安靜穩定的德國緩衝式靜音拉門，門片開啟後會自動回歸定位，避免碰撞夾傷，不僅安靜也確保拉門使用安全。

在主臥衣櫃內，應用歐德新款的五金，設計出可隱藏的伸縮式桌面，可當做整燙衣物的桌面，也可彈性運用成為使用筆電的工作桌；設計師並在衣櫃最前端事先預留了位置與插座，以便安裝具有衣物除味機功能的蒸氣輕乾洗機；鞋櫃則運用門板設計並安裝氯離子清淨器，保持沒有異味的清新；另外還裝設了頂規空氣清淨循環機、恆溫空調，種種對細節的要求與講究，成就了這個簡單中見細膩、健康無毒的安心住宅。

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