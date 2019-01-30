韓國瑜慰問員警肯定付出　「牆壁15字」讓現場笑聲不斷

記者宋德威／高雄報導

▲▼韓國瑜至左營警分局慰問。（圖／記者宋德威攝，下同）

高雄市長韓國瑜30日晚間20時至左營分局，慰問文自派出所、偵查隊員警、義刑中隊、義警中隊、民防1、2中隊、志工中隊等協勤民力，再分別至轄區新下里及福山里守望相助隊逐一慰問頒發紅包及慰問品春節堅果及蘋果禮盒等，為警察及協勤民力加油打氣。高市府警察局局長李永癸及左營分局分局長蔡文峰等一行人陪同。

韓國瑜要離開時，看到警局禮堂外牆壁上有寫「脂肪出得去、健康進得來、健康好身材」15個字，韓國瑜笑著回應，「這句話怎麼跟我常在喊的口號很像...」，現場員警及來賓笑聲不斷。

新下里及福山里守望相助隊目前分別有56及142名隊員投入協勤工作，每天18-02時皆有輪班協勤，平日協助社區巡守治安維護，在春節期間更是每日巡守不斷，與警察共同努力治安及交通等工作，期望讓居民平安過好年。

重申108年加強重要節日安全維護工作，從1月28日22時起至2月11日24時止，為期15天，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，左營分局藉由統合警察、民力等各種治安民間力量，展現警察維護治安環境、維持交通秩序及熱心服務民眾之積極作為，營造「平安、祥和、快樂」的宜居城市及社會祥和氛圍，讓民眾均能歡度春節假期。