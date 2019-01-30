土城鼎玉鉉鵝肉店縱火案　3嫌再判賠死者母515萬

▲鼎玉鉉鵝肉店遭縱火，新北地院判蔡興旺、林家寶、黃煒杰3人須賠死者張姓員工的母親515萬餘元。（圖／記者林煒傑攝）

記者林裕豐／新北報導

新北市土城區知名鼎玉鉉鵝肉店由於三兒子擔任詐騙集團車手，與老大「阿龍」有金錢糾紛，阿龍2017年11月指派手下蔡興旺、林家寶、黃煒杰前往討債，潑灑摻有易燃的甲苯、香蕉水的調合油漆，引發大火，造成許姓老闆娘、張姓員工死亡，林姓廚師等3人受傷，蔡興旺依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，林家寶依殺人罪判刑15年，黃煒杰依殺人罪 13年；新北地院30日再判3人須賠死者張姓員工的母親515萬餘元；仍可上訴。

鵝肉店三子林永承與綽號「阿龍」之成年男子有金錢糾紛，阿龍指使蔡興旺帶人去處理，蔡興旺聯繫黃煒杰、林家寶共同參與，黃煒杰開車前往臺中市北屯區軍功路1 段501 號全友五金連鎖超市，購買所需之口罩、手套、調和漆、甲苯、香蕉水、補土空桶等物品，再搭載林家寶共同北上新北市土城區，蔡興旺對著鵝肉店潑灑甲苯和香蕉水的調和液體，引發大火，張姓員工當場死亡，鵝媽媽送醫急救無效。

案發後，蔡興旺看事情鬧大，想帶其他兩人潛逃出境到新加坡，卻在機場落網，新北地院上午依殺人罪，將主嫌蔡興旺判以無期徒刑、林家寶有期徒刑15年，負責開車的黃煒杰有期13年。