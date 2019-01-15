「同夥不給錢加油」　2笨賊偷貨車開到沒油乾脆燒掉

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區忠孝路上公車站牌旁，日前發生小貨車不明原因起火案，警方約談女車主到案釐清，才知道小貨車2天前停在萬華堤防外遭竊，於是調閱監視器循線逮補2名竊賊，其中一人供稱開到一半沒油，同夥又不給加油費，擔心被抓才想燒車滅證，訊後2人依竊盜、縱火等罪函送法辦。

▲2名笨賊偷小貨車開到沒油，起內鬨同夥不給錢加油，乾脆燒車滅證。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，1月12日凌晨2時許，新北市三重區忠孝路上的公車站牌旁，發生一部小貨車起火燃燒，現場濃煙密佈，熱心計程車司機趕緊報警，經警消到場將火勢撲滅，警方根據車牌通知陳姓女車主到案釐清起火原因。

▼2名笨賊偷小貨車開到沒油，起內鬨同夥不給錢加油，乾脆燒車滅證。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓女車主向警方表示，原本10日下午2時許，將小貨車停在台北市萬華區堤防外停車格，後來發現小貨車遭竊，不知道車子怎麼會在三重起火燃燒。警方調閱監視器比對影像，鎖定許姓（35歲，竊盜、縱火前科）、鄭姓（33歲，竊盜前科）2名竊賊。

警方連日調查，14日晚間7時許，將2人逮補到案；竊賊供稱11日晚上11點許，2人原本要去中部偷電纜線，於是到萬華區桂林路堤外停車格，竊走陳姓車主的小貨車；當行駛到新北市三重區忠孝路時，發現車沒油了，鄭嫌又不願拿錢出來加油，只好棄置路旁。

許嫌心想還沒偷到電纜線車子就沒油，同夥又不給錢加油，心裏相當不爽，另一方面擔心車子留有指紋會被發現，所幸拿出打火機燒車滅證，幸好火勢沒有造成其他傷亡，警方訊後將2人依竊盜、縱火等罪函送法辦。

▼2名笨賊偷小貨車開到沒油，起內鬨同夥不給錢加油，乾脆燒車滅證，警方循線逮補2人。（圖／記者陳以昇翻攝）