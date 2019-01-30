中央補助2.4億元　 青草湖、竹蓮及水源國小活動中心有譜

▲水源國小即將新建活動中心及風雨球場。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為改善學生學習環境，營造以學生為主的環境，新竹市近年積極推動新校園運動，全面盤整教育資源，除投入34億元，拆除重建老舊不安全的校舍、新建關埔國小及華德福實驗學校外，2019年度更得到教育部肯定及經費補助2億4000萬，將在青草湖、水源及竹蓮國小等三校新建活動中心及風雨球場。新竹市長林智堅表示，未來將持續向中央爭取經費，提供學生雨天可以進行活動課程的場地，課程不再受限天氣因素，讓學生學習更多元。

新竹市目前共有46所市立中小學，其中31所的校舍超過40年的歷史，在過去教育方針走向與補助經費不足的情況下，除了一般教室校舍外，校園內的活動中心、體育館、風雨球場等設施較少獲得經費資源，缺乏是合場地讓學生在雨天進行體育或其他戶外活動課程，讓學校師生常常望雨興嘆，因課程無法如常進行。

林智堅注意到學生的需求，多次率市府團隊向中央爭取經費挹注，2019年獲得國教署核定總經費2億4000萬的計畫，要在青草湖、水源及竹蓮國小等三校新建活動中心及風雨球場。學校學生聽聞後，開心直呼：「最喜歡體育課，下雨天終於有地方打球了！」也有畢業校友知道後表示，「覺得感動，沒想到學校終於要有活動中心了！」

在爭取經費的同時，為鼓勵學校共同參與校園建設與規劃，市府去）年辦理「營造校園空間美學」國際論壇暨校園規劃工作營，日本建築專家城戶崎和佐教授、手塜貴晴教授來訪竹市傳授校園建築心法，與竹市20所國中小學校代表、國內知名建築師團隊腦力激盪，工作營中建築師群也根據校園現況發想未來建設示意圖，盼營造出以學生需求為出發點的「知識遊樂地」。

「感謝市府補助讓水源國小也能有活動中心，未來不僅可以用來進行體育課程，學校的國樂隊也有地方可以進行團練。」校長何信煒表示，水源國小成立已經超過41年，自設校以來只要下雨，學生就只能擠在走廊或密閉的地下室，上戶外活動課程，不僅空間狹小，空氣也不流通，更影響課程品質。感謝市府聽到學校的需求，讓水源國小也能有活動中心，未來不僅可以用來進行戶外及體育課程，學校的國樂社團，也有地方可以進行團練。

竹蓮國小周雯娟校長表示，竹蓮國小長久以來缺乏一個活動中心，不管是學生集合、下雨天體育活動的進行都相當受限，尤其是戶外球場的地面，下雨後積水為經常之事，讓學校活動無法進行，感激市府補助學校建置多功能活動中心，讓竹蓮學子可以不受天候限制，盡情的進行課程活動，營造孩子們的快樂學園。

「孩子也能感受到的建設！」新竹市教育處長李芳齡表示，2019年度將持續編列經費補助學校改善設施，用心聆聽學校需求，提供完善的教學環境，讓孩子可以在安全無虞的環境中學習成長，無憂無慮的盡情享受學習樂趣。目前本案預計今年度辦理規劃設計,並於設計完成後上網發包新建。