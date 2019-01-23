大學學測25日登場　竹市設置服務站為考生暖手又暖心

▲「新竹市政府考生服務站」，提供備用文具、代訂午餐與臨時狀況協助等服務。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

大學學測25、26日登場，新竹考區共有三個考場，分別設在新竹高中、新竹女中、建功高中，24日下午2點到4點開放考生看考場。新竹市政府提醒考生，學測兩天氣溫驟變，考生可適量添加衣物，考場服務站除提供備用文具、代訂便當外，也提供傳統式暖暖包，為考生暖手暖心。

新竹市政府與建功、成德與香山三所市立高中在所屬考場設立「新竹市政府考生服務站」，提供備用文具、代訂午餐與臨時狀況協助等服務，本市市立高中除建功高中在原校應考外，成德高中與香山高中分別在新竹高中與新竹女中應考。建功、竹中及竹女三校考區考生總人數約計5028人。

為讓考生順利、安全抵達考場，市府特別與新竹客運協調機動加開公車班次，也請台電公司加強供應各考場學校之配電線路巡視，另於考試期間停止安排工作停電及考場周邊施工，以利測驗作業順利。

新竹市長林智堅指出，大學學測為高中應屆畢業生進大學前重要一役，為使考生家長放心，市府團隊齊心協力，做好事前橫向連繫工作，務求讓考生安心應考，全力以赴，發揮最佳實力。

「市府提供的考生服務站像是我們的後盾，讓我們安心應試。」建功高中考生徐婷表示，大學學測成績攸關後續大學繁星與申請入學，心情相當緊張，新竹市政府考生服務站就像是一個溫暖的後勤支援大隊，平穩考生緊張的心情，香山高中提供備用暖暖包，溫暖考生的手與心，成德高中也在考場點亮光明燈，為考生祈福加油。

新竹市政府教育處提醒考生，學測已取消製發准考證，改寄發考試通知，裡面有試場資訊及准考證號碼，建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊；考生應試時一定要攜帶目前採認的5種有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等；其他皆屬無效證件，將依照違規事項，扣減該科成績1級分。

今年大學學測變革，配合學測由5科必考改為考生自由選考，考試節次和時間上都有調整，第一天考英文、國文（選擇題）、社會，第二天考數學、國文寫作、自然，下午第一節考試時間由原先的13時提早至12點50分開始。

再次提醒考生，請務必預先了解到達試場的交通路線，並可事先前往查看試場位置以利當日應考。本次學測成績單預計在2月26日寄發，2月27日前進行成績複查，後續將輔導考生依據個人志願參與大學繁星或申請入學，期盼本市學生在後續放榜能有亮眼的表現。