獲教育部1.4億補助　香山運動中心打造友善場館

▲香山運動中心基地位在香山行政大樓旁。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

以一區一運動中心為目標，新竹市長林智堅上任後積極爭取在香山區設立運動中心，近日傳來捷報，教育部體育署通過1.4億元興建香山運動中心，預定地為香山行政中心旁，除有游泳池、體適能中心等六大核心設施，更以「全齡化」與「共融」為核心理念，設計輪椅運動適宜的場館，以及為高齡者設計的樂齡運動營養區，多元室內場館滿足銀髮健康、親子同樂、身障友善，滿足在地近8萬居民運動需求。

香山區長期來缺乏室內運動空間，新竹市政府教育處出，未來運動中心將座落在香山行政中心旁停10用地，預計規畫地上3層、地下1層的建築，將有溫水游泳池、韻律教室、體適能中心、綜合球場、羽球場與桌球場等六大核心運動設施，也特別設置兒童遊戲室、環狀空中跑道。

香山運動中心的特色在於「全齡化」與「共融」設施，更為高齡者及身障朋友量身打造樂齡運動營養區、運動傷害防護室，以及無障礙的多功能社區教室，規劃過程中將納入身障團體參與，打造適宜身障者的泳池，及適宜輪椅運動的各式場館；也將針對高齡者設計系列課程，教導長輩如何正確飲食與運動。

林智堅表示，新竹市運動人口眾多，東區新科國民運動中心於104年啟用，北區竹光國民運動中心已於本月初啟用，香山地區雖已有香山綜合運動場，但民眾運動健身需求，仍需要多功能室內運動場館，因此積極規劃新建香山運動中心，成為新竹市「一區一運動中心」的最後一塊拼圖。

教育處表示，香山運動中心自106年起進行香山區停10用地新建、OT營運管理等可行性評估，並進行先期工程規劃，在近日傳出好消息，提案獲教育部體育署1.4億的補助，目前將進入設計規劃發包階段，預計109年初動工，提供香山區民眾全齡皆宜的室內運動場域。