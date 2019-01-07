新竹馬拉松跑者捐出1753片晶片　募17萬元幫助弱勢體育選手

▲新竹市城市馬拉松跑者捐出晶片幫助弱勢體育選手。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹馬好有愛！最具特色賽道、澎湃補給及最熱情加油隊的 2019新竹馬圓滿畫下句點，此屆賽事結合「循環經濟」及公益活動，在活動代言人邱靖貽與奧運國手陳傑，不畏風雨的熱情地宣傳下，本屆捐晶片活動獲跑友們熱情響應，募集1753片晶片合計募集超過17萬元超乎預期，「跑步也可以做公益！」所有募集到晶片金額將全數捐給新竹市中小學體育促進會，陳進豐理事長表示，弱勢基層選手常面臨參賽經費不足困境，此筆捐款未來將能支援選手參與比賽，增加更多訓練機會，匯集跑者的愛，傳遞給下一代。

「一個晶片，一個希望」新竹市中小學體育促進會理事長陳進豐表示，感謝各界善心人士捐款，這17萬的經費未來會落實弱勢學童在體育競賽方面的補助，開放新竹市中小學針對弱勢學童參加比賽時，補助所需器具或是參賽經費，也因經費有限，會請體促會的理監事共同把關，用在真正需要的孩子身上。

本次協助宣傳的奧運國手陳傑，對於募集到1753組晶片表示「真的很感謝」，他指出，當天很多跑友們剛完賽還在喘氣，就趕緊拿下腳上的晶片捐出，儘管當天天氣濕濕冷冷，但跑友們的愛心卻讓人感到非常溫暖。他也說，要栽培一位優秀的運動員很不容易，基層運動員、教練每天都很辛苦訓練，希望未來能有更多類似資源投入，栽培出更多的台灣之光。

「非常感動！」活動代言人邱靖貽律師也表示，很開心能夠協助募集晶片做公益，昨日與陳傑賣力宣傳，就是希望幫助新竹市中小學體育促進會的基層運動員，各位跑友熱情響應她非常感動，盼晶片轉換成支持的力量，進一步幫助小選手們。

「能夠結合環保、公益，會讓整場賽事更有意義。」原體育保健科科長沈靜濤，表示因爲竹市積極推動體育培訓工作，惟經費上面臨共通性的不足限制，ㄧ般馬拉松賽事晶片處理不是留做跑者紀念就是響應環保回收再利用，但新竹市城市馬拉松不僅落實環保再利用更結合捐款補助弱勢學童體育培訓和競賽補助，讓體育賽事更有意義。

「新年快樂！」在跑者中，就讀小學的林宥勲小朋友第一個捐出晶片，讓主辦單位格外驚喜，他表示，和爸爸一起參加休閒組的賽事，之前就知道新竹馬有辦理捐晶片做公益的活動，馬上跟爸爸說要將晶片捐出，希望可以幫到和他一樣喜歡運動的弱勢學生，讓他們可以無憂無慮努力練習，快樂過新年。

新竹市政府教育處表示，2019新竹市城市馬拉松昨（6）日於樹林頭公園圓滿落幕，雖因鋒面持續有些微的雨勢，但仍不減超過萬名民眾的熱情。最澎湃補給、最熱情加油隊、精緻跑者紀念品、在地特色賽道，都讓參加跑者評價為四星級的馬拉松，也為新竹馬寫下一頁歷史。