　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

新竹馬拉松跑者捐出1753片晶片　募17萬元幫助弱勢體育選手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市城市馬拉松跑者捐出晶片幫助弱勢體育選手。（圖／新竹市政府提供）

新竹市城市馬拉松跑者捐出晶片幫助弱勢體育選手。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹馬好有愛！最具特色賽道、澎湃補給及最熱情加油隊的 2019新竹馬圓滿畫下句點，此屆賽事結合「循環經濟」及公益活動，在活動代言人邱靖貽與奧運國手陳傑，不畏風雨的熱情地宣傳下，本屆捐晶片活動獲跑友們熱情響應，募集1753片晶片合計募集超過17萬元超乎預期，「跑步也可以做公益！」所有募集到晶片金額將全數捐給新竹市中小學體育促進會，陳進豐理事長表示，弱勢基層選手常面臨參賽經費不足困境，此筆捐款未來將能支援選手參與比賽，增加更多訓練機會，匯集跑者的愛，傳遞給下一代。

「一個晶片，一個希望」新竹市中小學體育促進會理事長陳進豐表示，感謝各界善心人士捐款，這17萬的經費未來會落實弱勢學童在體育競賽方面的補助，開放新竹市中小學針對弱勢學童參加比賽時，補助所需器具或是參賽經費，也因經費有限，會請體促會的理監事共同把關，用在真正需要的孩子身上。

本次協助宣傳的奧運國手陳傑，對於募集到1753組晶片表示「真的很感謝」，他指出，當天很多跑友們剛完賽還在喘氣，就趕緊拿下腳上的晶片捐出，儘管當天天氣濕濕冷冷，但跑友們的愛心卻讓人感到非常溫暖。他也說，要栽培一位優秀的運動員很不容易，基層運動員、教練每天都很辛苦訓練，希望未來能有更多類似資源投入，栽培出更多的台灣之光。

「非常感動！」活動代言人邱靖貽律師也表示，很開心能夠協助募集晶片做公益，昨日與陳傑賣力宣傳，就是希望幫助新竹市中小學體育促進會的基層運動員，各位跑友熱情響應她非常感動，盼晶片轉換成支持的力量，進一步幫助小選手們。

「能夠結合環保、公益，會讓整場賽事更有意義。」原體育保健科科長沈靜濤，表示因爲竹市積極推動體育培訓工作，惟經費上面臨共通性的不足限制，ㄧ般馬拉松賽事晶片處理不是留做跑者紀念就是響應環保回收再利用，但新竹市城市馬拉松不僅落實環保再利用更結合捐款補助弱勢學童體育培訓和競賽補助，讓體育賽事更有意義。

「新年快樂！」在跑者中，就讀小學的林宥勲小朋友第一個捐出晶片，讓主辦單位格外驚喜，他表示，和爸爸一起參加休閒組的賽事，之前就知道新竹馬有辦理捐晶片做公益的活動，馬上跟爸爸說要將晶片捐出，希望可以幫到和他一樣喜歡運動的弱勢學生，讓他們可以無憂無慮努力練習，快樂過新年。

新竹市政府教育處表示，2019新竹市城市馬拉松昨（6）日於樹林頭公園圓滿落幕，雖因鋒面持續有些微的雨勢，但仍不減超過萬名民眾的熱情。最澎湃補給、最熱情加油隊、精緻跑者紀念品、在地特色賽道，都讓參加跑者評價為四星級的馬拉松，也為新竹馬寫下一頁歷史。

ET快訊
快訊／北市大安區驚見「死亡麝香豬」！動保處緊急送檢
失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！宥勝：妳真的瘋了
500條氣球綁成「2公尺麒麟」！國三生曝血淚史：崩潰20小時
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：新竹市城市馬拉松, 新竹市教育處, 新竹市中小學體育促進會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

影／座艙長為老公付出千萬「協議分居、離婚」　失業莽夫坦承殺妻

影／在韓粉臉書留言嗆「炸死蔡英文」　保全被傳喚才知「事情大條」

高志鵬貪汙案1月10日報到入監　新北檢發通知不到即拘

女騎士立中柱「踩錯邊」慘了！　右腳卡機車縫隙斷桿脫困

6屁孩霸凌「強扒衣錄影PO網」！少女提30萬和解金　恐龍家長：小事沒這行情

室友欠債屢催不還　債主帶西瓜刀討債反遭砍…加吃恐嚇罪嫌

快速道路「霸氣鳴笛攔截」迷路逆向伯　霸氣哥：救人是我的天職

LINE假派令「四都警局長換人」　警政署：嚴懲散布者

留二張遺書喝下「年年春」農藥　台南男錢關難過輕生獲救

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

室友欠債屢催不還　債主帶西瓜刀討債反遭砍…加吃恐嚇罪嫌

快速道路「霸氣鳴笛攔截」迷路逆向伯　霸氣哥：救人是我的天職

LINE假派令「四都警局長換人」　警政署：嚴懲散布者

留二張遺書喝下「年年春」農藥　台南男錢關難過輕生獲救

12吋晶圓酸洗液專供廠「巴斯夫」　製程機密遭盜賣大陸年營損36億

新竹馬拉松跑者捐出1753片晶片　募17萬元幫助弱勢體育選手

台中跳軌男疑因債務纏身　失手墜落「遭自強號碾切」不治

國二女「不讀不回」離家1個月　阿公哭腫眼嘆：說好每天打電話

快車道當練武場　騎士火大嗆聲　駕駛球棒伺候互控傷害

影／男偷抱媽祖神像「騎車看風景」　瞎稱：有經過祂同意啦

火星人布魯諾砸1500萬犒賞員工　豪送一人一支瑞士金錶

網友實測「腋下夾寶特瓶」鼻塞就通

築夢踏實的最佳案例　菊池雄星與巨怪合影舊照

沒了詹皇就成爛隊　湖人詹姆斯缺陣時進攻效率墊底

北市大安區發現死亡麝香豬　柯文哲：又不是死了一隻豬就是豬瘟

室友欠債屢催不還　債主帶西瓜刀討債反遭砍…加吃恐嚇罪嫌

忘了韓流效應？藍營議員：蔡英文已成地方經濟、觀光絆腳石

「希望年輕人可以坐博愛座」日司機揭反轉真相：站著反而造成困擾

柳金財／「左右開弓」的蔣萬安兩岸論述及其效應：重新取得國民黨路線話語權

生華科攜美兒童腦瘤聯盟　罕病腦瘤獲准美國臨床執行

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵..

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因..

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

騎士違規左轉遭撞亡　求償判免賠

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性..

國二女失蹤2個月　家屬怒報案找..

暗戀帥射擊士！中士班長偷含3分..

以為交到空姐「長榮隋棠」　結果..

快訊／台中男跳陸橋　卡自強號車..

快訊／男跳陸橋全身骨折　深夜不..

即／座艙長妻遭夫掐死！斷氣前求..

這公司「年終26個月」　尾牙3..

男跳陸橋遭自強號撞輾　左腿截肢

救難英雄遭埋屍　兇嫌5年前和小..

更多熱門

相關新聞

竹光國民運動中心1月3日試營運

座落於竹光路與經國路口、新竹市的第二座國民運動中心「竹光國民運動中心」，今(3)日至17日啟動試營運，新竹市長林智堅親自揭牌，他表示，新竹市一年有113天下雨，超過30度氣溫有123天，期盼竹光國民運動中的成立，提供給市民更優質的運動環境。

新竹馬視障陪跑員化身背影女孩

2019新竹馬獎盃　結合在地特色

新竹城市馬　林智堅邀感受人情味

竹光國民運動中心　1/3起試營運

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

孫生公開「被消失」反骨真相

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面