駕駛拒檢自誇懂法律　警政署打臉：穿制服執法無須出示證件

▲警政署強調該案例警員無過失，呼籲民眾配合攔檢否則將受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

對於杜姓民眾拒絕警方臨檢，拒開車窗也拒絕停靠路邊，過程中不但開手機錄影，還強調警方未出示服務證，違法盤查甚至觸犯刑法強制罪，後來甚至把影片PO上臉書爆料公社社團引發討論，警政署30日發表嚴正聲明，強調警員依法執勤，請民眾多耐心配合，另外這位民眾拒檢也導致路段塞車，影響多數用路人權益。

警政署表示，1月17日上午10點多，杜姓民眾駕車行經台北市文山區木柵路5段時，巧遇台北市警局保安大隊警員設立路檢，杜姓民眾無視警員身穿制服、使用制式裝備和車輛，頻頻刁難警方未出示證件，拒絕開車窗、也拒絕停靠路邊接受警方盤查。

▲警政署強調該案例警員無過失，呼籲民眾配合攔檢否則將受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署調查警員隨身密錄器蒐證畫面，發現警員已經告知對方警察行駛路檢法源，對方仍態度激動不接受警方說法，後來警員發現後方車流堵塞，已經影響眾多用路人權益，只好無奈先讓他駕車離開。

杜姓民眾後來還將影片PO上網，聲稱警方違法觸犯刑法強制罪。警政署說明，根據警察職權行使法第4條「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分…」法律規定警察執法，穿著制服或出示證件二者符合其一即可、顯示民眾嚴重誤解法律，且路檢經警察機關主管核定路段，警員就有權向民眾查驗身分。

警政署說，根據警職法第7條規定：「進行攔停、令出示身分證件時，受盤查者如拒絕提示身分證件，在現場仍無法進行身分查證者，得依第7條第2項規定強制帶往勤務處所繼續身分查證。」同時可依道路交通管理處罰條例第60條第一項規定，民眾不聽制止或拒絕接受稽查，可處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並可吊扣駕照6個月。

警政署強調，該個案凸顯警員路檢時偶遇不理性民眾抗拒刁難，警署絕對支持警察同仁依法執行，呼籲民眾對警察執行公務應予配合切勿挑釁，以共同維護社會安全。

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