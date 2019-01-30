華南王子GPS監控新光公主妻子　傳法警作證無解續糾纏

▲華南金控少東林知延。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

華南銀行副董事長林知延，接受律師劉宗欣建議，在妻子、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器，監控行蹤。吳欣盈提告，林知延遭提起公訴後，一審獲判無罪。案經上訴，高等法院二審30日再度開庭，傳喚法警作證，但仍無解。高院預計下次再傳喚書記官、錄事等人作證。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，當時因2人身價不凡，被喻為王子與公主的世紀婚禮。但兩人僅結婚2年多，就發生問題。林知延2013年諮詢律師劉宗欣後，找了徵信業者，在吳欣盈的車輛上裝上GPS，紀錄吳欣盈的車輛位置、行蹤。但吳欣盈的司機發現被不明車輛跟監，檢查車輛後，發現裝設在後保險桿內的GPS，報警處理，才揪出林知延的行為。

林知延與劉宗欣等人被提起公訴，一審法院審理後，認為GPS僅錄下吳欣盈的公開活動，不涉及隱私；另外吳欣盈行蹤雖被掌握、但徵信業者拍到她的照片，都不算是隱私的活動。且車輛、司機由林家的私人公司管理，與無故在私人車輛上裝GPS竊錄私人非公開活動不同，因此一審判林知延無罪。

案經上訴，高等法院二審審理後，林知延的律師團認為，本案檢方上訴逾期，因此本案二審開審以來，雖進行多次庭訊，但目前都僅在上訴程序是否合法的問題，進行爭執，尚未進入實質審理程序。律師團主張，本案一審宣判後，一審檢察官於2017年7月14日簽收，依法上訴期間為10日，應於當月24日完成上訴，但檢方卻在27日週一完成上訴，顯然逾期。另外律師團也質疑，因24日為週五，若改成15日簽收，上訴日期限為25日週六，這時可以延長到27日週一完成上訴。所以律師認為，檢方是為了遮掩上訴逾期而塗改簽收日期。

為了證明檢方上訴是否逾期，高院30日再度開庭審理，這次依林知延律師團請求，傳喚台北地院2名女法警作證，來證明檢方上訴違法。但因為法警不清楚戳章日期問題，詰問了老半天沒有結果，因此律師團改聲請傳書記官、錄事說明，高院諭知擇日再開庭審理。

