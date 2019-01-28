妻中刀浴血跳車　狂夫「第一刀往胸部刺」狠嗆：要給老婆死

地方中心／高雄報導

51歲劉姓男子駕駛途中疑與車內妻子發生爭執，竟當2歲兒子面前拿刀刺傷38歲孫姓妻子，導致妻子身中7刀跳出車外逃命，摔落在高速公路上。後方駕駛目睹孫女滿身鮮血倒地，趕緊報案救人。據了解，劉男當時第一刀就朝妻子胸部刺傷，還嗆「要不是刀被搶，不然要給老婆死」，目前詳細案情正由警方調查釐清中。

▲男子在國道上持刀殺妻，妻當著小孩面前跳車。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

稍早劉男自行到旗山分局投案，但一到國道五隊隊部就突然身體不適暈倒，目前警方已停止偵訊經將他送往醫院，其妻則於義大醫院急救中，暫無生命危險。而現場家屬則表示，劉男曾2次中風，不清楚夫妻倆為何會發生口角衝突。

國道公路警察局第五公路警察大隊表示，勤務指揮中心接獲用路人通報，在國道10號東向13公里有民眾跳車，立即派遣巡邏車前往處理，於10時51分將傷者送義大醫院急救，傷者尚能說話回應問題。

第五公路警察大隊調查發現，劉男與孫姓妻子在行駛中因故發生糾紛，孫女遭劉嫌刺傷後，趁隙跳車，並表示車內尚有一名小孩，後來在11時25分接獲旗山偵查隊通知，劉男已向該分局投案，隨即派員將他帶回田寮分隊處理，全案將依「殺人未遂」偵辦。

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